Trump 'artık zamanı geldi' diyerek Grönland'ı işaret etti: 'Bu yapılacak'
ABD Başkanı Trump'ın "ulusal güvenlik" gerekçesiyle gözünü diktiği Grönland için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. NATO’nun Danimarka’yı Rus tehdidinden koruma konusunda başarısız olduğunu öne süren Trump, “Artık zamanı geldi ve bu yapılacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland ile ilgili sert bir mesaj verdi.

Daha önce de Grönland’ın “ulusal güvenlik amacıyla lazım” olduğunu belirten Trump, son paylaşımında NATO’nun Danimarka’yı “Grönland’ı Rus tehdidinden koruması” konusunda 20 yıldır uyardığını, ancak Danimarka’nın “hiçbir şey yapamadığını” iddia etti. Trump, paylaşımında “Artık zamanı geldi ve bu yapılacak” açıklamasında bulundu.

TRUMP TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD Başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda son dönemde Venezuela, Küba, Kolombiya ve İran gibi ülkeleri de hedef alan tehditkar söylemlerini sürdürüyor.

Grönland’ın stratejik konumu ve zengin doğal kaynakları, bölgeyi ABD için kritik bir öneme sahip kılıyor. Trump’ın açıklamaları, özellikle Kuzey Atlantik ittifakı içindeki Danimarka ve diğer müttefikler arasında diplomatik gerilimlere yol açabilecek nitelikte.

Uzmanlar, Trump’ın bu adımlarının, ABD’nin küresel güvenlik ve ekonomik çıkarlarını koruma amacı taşısa da, uluslararası ilişkilerde hassas dengeleri zorlayabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

