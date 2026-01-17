Trump'tan 8 Avrupa ülkesine 'Grönland' tehdidi: Ekonomik savaş ilan etti!

Venezuela'dan sonra Grönland'ı gözüne kestiren ABD Başkanı Donald Trump, Görönland'a destek veren 8 Avrupa ülkesinin ekonomisini olumsuz etkileyecek önemli bir karar aldı.

Trump'tan Grönland açıklaması: NATO ile görüşüyoruz

Trump, daha önce Grönland'ın kontrolünün kendilerine verilmesi konusunda uyumlu hareket etmeyen ülkelere "gümrük vergisi uygulayabileceğini" söyleyerek tehditte bulunmuştu.

8 AVRUPA ÜLKESİNE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanından beklenen hamle geldi. Trump, 1 Şubat 2026'dan itibaren Almanya, Hollanda, Fransa, Danimarka, Birleşik Krallık, İsveç, Norveç ve Finlandiya'ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etti.

Trump ayrıca bu verginin, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren yüzde 25'e çıkarılacağını da ifade etti.

"AMACI BİLİNMEYEN NEDENLERLE GRÖNLAND'A GİTTİLER"

Donald Trump'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Avrupa Birliği'ndeki tüm ülkelerle birlikte Danimarka'yı ve diğerlerini, onlardan gümrük vergisi ya da başka herhangi bir bedel almadan, uzun yıllar boyunca sübvanse ettik. Şimdi, yüzyıllar sonra Danimarka'nın karşılık verme zamanı geldi.

Dünya Barışı tehlikede!

Çin ve Rusya Grönland'ı istiyor ve Danimarka'nın bununla ilgili yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anda koruma olarak iki köpek kızağına sahipler; biri yakın zamanda eklendi. Bu oyunda rol oynayabilecek ve bunu da çok başarılı şekilde yapabilecek tek ülke, Başkan Donald J. Trump liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri'dir!

Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın genelinin Ulusal Güvenliği tehlikedeyken, bu kutsal toprak parçasına kimse dokunamayacak.

Ayrıca Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'nın, amacı bilinmeyen nedenlerle Grönland'a gittikleri görülmüştür.

Bu, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir ya da katlanılabilir olmayan bir risk düzeyini devreye sokmuşlardır.

Bu nedenle, Küresel Barış ve Güvenliği korumak adına, bu potansiyel olarak son derece tehlikeli durumun hızlı ve tartışmasız şekilde sona ermesi için güçlü önlemlerin alınması zorunludur."