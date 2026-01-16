Trump'tan Grönland açıklaması: NATO ile görüşüyoruz

Trump'tan Grönland açıklaması: NATO ile görüşüyoruz
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı Grönland'ın kendilerine devredilmesi konusunda NATO ile irtibatta olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı ele geçirilmesi için NATO ile 'görüştüklerini' ifade etti.

Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Donald Trump, NATO müttefiki Danimarka kontrolündeki Grönland'a ilişkin konuştu.

"GRÖNLAND'A İHTİYACIMIZ VAR"

Grönland'ın devrine yardımcı olmaması durumunda ABD'nin NATO'dan çekilip çekilmeyeceği sorusuna Trump, "NATO, Grönland konusunda bizimle görüşmeler yapıyor. Ulusal güvenliğimiz için Grönland'a çok ihtiyacımız var" yanıtını verdi.

Trump, ABD'nin Grönland'a sahip olmaması durumunda "Altın Kubbe ve diğer tüm konularda" yapılan yatırımlar açısından ülkenin ulusal güvenliğinde bir boşluk oluşacağını söyledi.

ABD-NATO gerilimi tırmanıyor: Avrupa ülkeleri ve Kanada Grönland'a asker gönderecek!ABD-NATO gerilimi tırmanıyor: Avrupa ülkeleri ve Kanada Grönland'a asker gönderecek!

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİBİZ"

Askeri alanda "çok fazla yatırım" yaptıklarına dikkati çeken Trump, "Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve bu ordu giderek daha da güçleniyor. Bunu Venezuela'da gördünüz. Bunu İran'a yapılan saldırıda, potansiyel olarak nükleer kapasitelerini ortadan kaldırmada da gördünüz. Yani evet, NATO ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

