ABD-NATO gerilimi tırmanıyor: Avrupa ülkeleri ve Kanada Grönland'a asker gönderecek!

Konu hakkında konuşan Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, “Arktik'teki güvenlik, Krallık ve Arktik müttefiklerimiz için hayati önem taşıyor ve bu nedenle müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde, bölgede faaliyet gösterme kabiliyetimizi daha da güçlendirmemiz önemlidir” dedi.

“Danimarka Savunma Kuvvetleri, birkaç Arktik ve Avrupa müttefiki ile birlikte, önümüzdeki haftalarda Arktik'teki varlığın ve tatbikat faaliyetlerinin nasıl artırılabileceğini gözden geçirecek.”

GRÖNLAND ÇEVRESİNE DERHAL KONUŞLANDIRILACAK

Danimarka Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, genişletilmiş eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin bir parçası olarak, Danimarka'ya ait ek uçak, deniz araçları ve askerlerin Grönland ve çevresine derhal konuşlandırılacağı duyuruldu.

Bakanlık, bu çabaların “müttefik kuvvetleri kabul etmek, savaş uçakları işletmek ve deniz güvenliği görevlerini yerine getirmek” gibi faaliyetleri içereceğini belirtti.

FRANSA, ALMANYA, KANADA HOLLANDA VE İSVEÇ DE KATILIYOR

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X üzerinden yaptığı açıklamada, Kopenhag'ın talebi üzerine, Danimarka'nın “Arctic Endurance” Operasyonu tatbikatının önümüzdeki aşamalarının hazırlıklarına yardımcı olmak üzere çok uluslu müttefik grubun bir parçası olarak İsveçli subayların Grönland'a geldiğini söyledi.

Politico'nun haberine göre bir Avrupalı diplomat, Hollanda, Kanada ve Almanya'dan askerlerin de tatbikata katıldığını söyledi. Diplomat ve konuyla ilgili ilk elden bilgi sahibi olan bir başka yetkili, Fransa'nın da tatbikata katıldığını söyledi.

ALMANYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Almanya Savunma Bakanlığı, Perşembe gününden itibaren cumartesi gününe kadar sürecek tatbikatlar için Grönland'a 13 askerden oluşan bir keşif ekibi göndereceğini açıkladı. Berlin, “Amaç, Danimarka'nın bölgedeki güvenliği sağlamasına destek olmak için olası askeri katkıların çerçeve koşullarını araştırmaktır” dendi.

Diğer ülkelerin savunma bakanlıkları yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

OPERASYON NATO KAPSAMINDA DEĞİL

Konuya yakın iki kişiye göre, şu ana kadar konuşlandırma hükümetler arası düzeyde kalmış ve NATO tarafından resmi olarak onaylanmamış durumda.

Planlar hakkında bilgi sahibi olan üçüncü bir kişi, “Amaç, Danimarka ve önemli müttefiklerinin Kuzey Kutbu bölgesindeki varlıklarını artırabileceklerini göstermek” dedi ve “Kuzey Kutbu'nun benzersiz koşulları altında faaliyet gösterme ve böylece ittifakın Kuzey Kutbu'ndaki varlığını güçlendirerek hem Avrupa hem de transatlantik güvenliğine fayda sağlama yeteneklerini” sergilemek istediklerini belirtti.

KARAR ABD BASKISININ ARTTIĞI DÖNEMDE ALINDI

Bu açıklama, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Başkan Donald Trump'ın stratejik adayı ele geçirme girişimi nedeniyle transatlantik gerilimin tırmandığı günlerin ardından, Washington'da Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiği gün yapıldı.

TRUMP ‘HAYATİ ÖNEM’ SÖYLEMİNİ YİNELEDİ

Trump, çarşamba günü Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, “ABD'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu” belirterek, planladığı “Golden Dome” füze savunma sistemi için Grönland'ın “hayati önem taşıdığını” söyledi.

DANİMARKA’DAN ‘NATO SONA ERER’ UYARISI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in böyle bir hamlenin Atlantik ittifakını sona erdireceği yönündeki uyarılarına rağmen, Trump Grönland'ı ele geçirmenin NATO'yu yok etmeyeceğini de vurguladı.

TRUMP: ABD OLMAZSA NATO GÜÇ OLAMAZ

Trump, “Askeri açıdan, Amerika Birleşik Devletleri'nin muazzam gücü olmadan... NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamaz — buna yakın bile olamaz!” diye yazdı. “Onlar da bunu biliyor, ben de biliyorum. Grönland Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir.”

NE OLMUŞTU

Danimarka ve Grönland, Grönland'ın Danimarka Krallığı içinde özerk bir bölge olduğunu ve geleceğinin sadece Grönlandlılar tarafından kararlaştırılabileceğini vurgulayarak, egemenliğin devriyle ilgili her türlü öneriyi defalarca reddetti.

Grönland hükümeti, yerel katılım ve şeffaflığı sağlamak için Kopenhag ile yakın işbirliği içinde çalıştığını ve Danimarka'nın Arktik Komutanlığı'nın halkı bilgilendirmekle görevli olduğunu açıkladı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen Salı günü düzenlediği basın toplantısında, “Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Danimarka arasında bir seçim yapmamız gerekirse, Danimarka'yı seçeriz” dedi.

Buna yanıt olarak Trump, “Bu onların sorunu. Onunla aynı fikirde değilim. Kim olduğunu bilmiyorum. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum, ama bu onun için büyük bir sorun olacak” dedi.