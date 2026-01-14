Trump'ın tehditlerine Grönland'dan çok net yanıt: Satılık değiliz, ABD'nin bir parçası olmayacağız

Trump'ın tehditlerine Grönland'dan çok net yanıt: Satılık değiliz, ABD'nin bir parçası olmayacağız
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın günlerdir askeri operasyonla tehdit ettiği Grönland'da Başbakan Jens-Frederik Nielsen, “Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız, satılık değiliz. Grönland, ABD'ye ait olmayacak, ABD tarafından yönetilmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak” dedi. Danimarka Başbakanı ise “Sınırlar zorla değiştirilemez. Başka bir halkı satın alamazsınız” sözleriyle Trump'a tepki gösterdi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine çok net yanıt verdi.

gronland-basbakani-jens-frederik-nielsen.webp

"GRÖNLAND ABD'NİN BİR PARÇASI OLMAYACAK”

NATO’nun desteğini arkalarında hissettiklerine dikkat çeken Nielsen, “Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz. Herkesin anlaması gereken bir durum var: Grönland, ABD'ye ait olmayacak, ABD tarafından yönetilmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak” dedi.

Nielsen, kendilerine bir tercih yapma zorunluluğu getirseler yine Danimarka'yı, Avrupa Birliği'ni (AB) ve NATO'yu tercih edeceklerini belirterek, dayanışma içinde hareket etmenin öneminden bahsetti.

Washington’da kritik 'Grönland' toplantısı! Yarın bir araya geleceklerWashington’da kritik 'Grönland' toplantısı! Yarın bir araya gelecekler

“SINIRLAR ZORLA DEĞİŞTİRİLEMEZ. BAŞKA BİR HALKI SATIN ALAMAZSINIZ”

Danimarka Başbakanı Frederiksen ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Trump'a yüklendi.

ABD ile ilişkilerde çalkantılı bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Frederiksen, Trump’ın Grönland’a yönelik ısrarlı taleplerine ilişkin konunun sadece Danimarka’yı değil tüm Krallığı bağladığını ifade etti.

Frederiksen, “Sınırlar zorla değiştirilemez. Başka bir halkı satın alamazsınız” diye konuştu.

Grönland paylaşılamıyor! Trump istiyordu Rusya'da açık açık talip olduGrönland paylaşılamıyor! Trump istiyordu Rusya'da açık açık talip oldu

ABD’deki temaslarda Danimarka ve Grönland’ın omuz omuza bir duruş sergileyeceğini kaydeden Frederiksen, “Diyalog ve iş birliği istiyoruz. Çatışma arayışında değiliz. Ancak mesajımız açık: Grönland satılık değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Dünya
Charlie Hebdo yine gündemde! İsviçre'deki bar yangınıyla ilgili "Yanmış Olanlar Kayak Yapar" karikatürü kriz yarattı
Charlie Hebdo yine gündemde! İsviçre'deki bar yangınıyla ilgili "Yanmış Olanlar Kayak Yapar" karikatürü kriz yarattı
Kanada’dan vatandaşlarına kritik İran uyarısı!
Kanada’dan vatandaşlarına kritik İran uyarısı!