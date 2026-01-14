Trump'ın tehditlerine Grönland'dan çok net yanıt: Satılık değiliz, ABD'nin bir parçası olmayacağız

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine çok net yanıt verdi.

"GRÖNLAND ABD'NİN BİR PARÇASI OLMAYACAK”

NATO’nun desteğini arkalarında hissettiklerine dikkat çeken Nielsen, “Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz. Herkesin anlaması gereken bir durum var: Grönland, ABD'ye ait olmayacak, ABD tarafından yönetilmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak” dedi.

Nielsen, kendilerine bir tercih yapma zorunluluğu getirseler yine Danimarka'yı, Avrupa Birliği'ni (AB) ve NATO'yu tercih edeceklerini belirterek, dayanışma içinde hareket etmenin öneminden bahsetti.

“SINIRLAR ZORLA DEĞİŞTİRİLEMEZ. BAŞKA BİR HALKI SATIN ALAMAZSINIZ”

Danimarka Başbakanı Frederiksen ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Trump'a yüklendi.

ABD ile ilişkilerde çalkantılı bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Frederiksen, Trump’ın Grönland’a yönelik ısrarlı taleplerine ilişkin konunun sadece Danimarka’yı değil tüm Krallığı bağladığını ifade etti.

Frederiksen, “Sınırlar zorla değiştirilemez. Başka bir halkı satın alamazsınız” diye konuştu.

ABD’deki temaslarda Danimarka ve Grönland’ın omuz omuza bir duruş sergileyeceğini kaydeden Frederiksen, “Diyalog ve iş birliği istiyoruz. Çatışma arayışında değiliz. Ancak mesajımız açık: Grönland satılık değil” ifadelerini kullandı.