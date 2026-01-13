Grönland paylaşılamıyor! Trump istiyordu Rusya'da açık açık talip oldu

ABD Başkanı Trump bir süredir başka ülkelere göz dikmesi ile gündemde. Venezuela'ya yaptığı saldırı ile devlet başkanı Maduro'yu kaçırıp esir alan Trump sonrasında; Küba, Koloımbiya ve İran hakkında açıklamalar yaparak doğrudan müdahale olasılığından bahsetti.

Trump'tan Grönland için açık tehdit

SIRADAKİ HEDEFİ GRÖNLAND'TI

Trump bu söylemleri ile beraber hedefinde Grönland'ı aldı ve ABD'nin o topraklara sahip olmamasında ya Rusya'nın ya Çin'in Grönland'a sahip olacağını söyledi. Trump Grönland'ın kendilerinin olması gerektiğini aleni bir şekilde ifade ederken gözler bir diğer süper güçler olan Rusya ve Çin'e çevrildi.

RUSYA'DAN GRÖNLAND ÇIKIŞI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland konusundaki girişimlerini değerlendirdi.

ABD'nin Grönland'ı almasının "dünya ikliminin" değişmesi için iyi olabileceğini belirten Medvedev, acele edilmemesi halinde Grönland'ta ani bir referandum yapılacağını söyledi:

"Ama Trump acele etmelidir. Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland'ın tüm sakinleri Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir. O zaman her şey biter."

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.