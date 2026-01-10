Trump'tan Grönland için açık tehdit: Kolay yoldan olmazsa zor yoldan yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD için bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu savunarak, "Harekete geçmemiz gerekiyor, aksi takdirde Rusya ve Çin Grönland'ı ele geçirecek. Rusya ve Çin'i komşumuz olarak kabul etmeyeceğiz" dedi. Müzakere yöntemlerine de değinen Trump, “Kolay yoldan bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak kolay yoldan yapamazsak, zor yoldan yapacağız. İsteseler de istemeseler de bir şeyler yapacağım” ifadelerini kullandı.

VENEZUELA VE KÜRESEL GÜVENLİK VURGUSU

Açıklamalarında Venezuela örneğine de değinen ABD Başkanı, Çin veya Rusya’nın Latin Amerika’daki varlığına izin vermeyeceklerini belirtti. Eğer mevcut müdahaleler olmasaydı Venezuela’nın tamamen bu iki ülkenin kontrolüne girmiş olacağını iddia eden Trump, Grönland konusundaki ısrarının da benzer bir jeopolitik koruma refleksi olduğunu savundu.

"NATO'YU BEN KURTARDIM"

Savunma ittifakları konusuna da değinen Trump, NATO’nun varlığını kendi başkanlığına borçlu olduğunu ileri sürdü. NATO’yu tamamen desteklediğini ancak kendisi olmasaydı ittifakın çoktan dağılmış olacağını iddia eden Trump, "NATO'yu ben kurtardım. Ben olmasaydım şu anda NATO diye bir şey olmazdı" şeklinde konuştu.