Trump Grönland için Danimarkalılara para teklif etti! 10 bin dolardan kesenin ağzını açtı

ABD’nin Venezuela’ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu rehin almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdit ettiği ülkelerden biri de Danimarka’ya bağlı Grönland’dı. Trump’ın Grönland’ı ABD’ye ilhak etmek istediği uzun zamandır bilinirken Beyaz Saray’da Grönlandlılara kişi başı 10 bin ile 100 bin dolar (yaklaşık 431 bin ila 4,3 milyon lira) arasında değişen toplu ödemeler yapılması tartışılıyor.

Trump'tan flaş NATO açıklaması: İttifak ve Grönland arasında seçim yapmam gerekebilir

Reuters'ın aktardığına göre, Grönland nüfusunun yaklaşık 57 bin kişi olduğu bilinirken her vatandaşa 100 bin dolar ödenmesi yaklaşık 6 milyar dolarlık (yaklaşık 258,9 milyar lira) bir maliyet anlamına geliyor.

BEYAZ SARAY GRÖNLANDLILARA PARA VERMEYİ TARTIŞIYOR!

TRT Haber’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın ada ‘isteği’ doğrudan ödeme planıyla ‘ticari bir teklif’ boyutuna geldi. Donald Trump, Grönland’ın zengin maden yatakları ve Kuzey Kutbu’ndaki stratejik konumu sebebiyle ABD ulusal güvenliği için vazgeçilmez olduğunu belirtmişti.

Trump tehditler savurmuştu! Kolombiya’nın ardından Danimarka’dan da zehir zemberek uyarı geldi

İngiliz kamu yayıncısı BBC de Trump’ın Venezuela’dan sonraki hedeflerini değerlendirirken bu hedeflerden birinin Grönland olduğunu ifade etmişti.

“AVRUPA'NIN CEVABI NE OLACAK BUNU TARTIŞIYORUZ”

Danimarka ve Grönlandlı yetkililer, adanın "satılık olmadığını" defalarca vurgularken ABD'nin bu son hamlesi Avrupa başkentlerinde de büyük bir rahatsızlık yarattı. Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin de dahil olduğu yedi Avrupa ülkesi, ABD’nin tehditlerine karşı ortak bir bildiri yayınladı ve Grönland'ın geleceğine sadece Danimarka ve Grönland halkının karar verebileceğini vurguladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, konuya ilişkin perşembe günü yaptığı açıklamada, "Grönland ile ilgili duyduğumuz mesajlar son derece endişe verici. Bu gerçek bir tehditse Avrupa'nın cevabı ne olacak, bunu tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, durumu bir Avrupa devletinin toprak bütünlüğüne yönelik bir "tehdit" olarak değerlendirdi.