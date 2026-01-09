Trump'tan flaş NATO açıklaması: İttifak ve Grönland arasında seçim yapmam gerekebilir

ABD Başkanı Trump NYT’ye verdiği röportajda sahip olduğu gücün yalnızca “kendi ahlakı” tarafından sınırlandırıldığını açıkladı ve uluslararası hukuka ihtiyacı olmadığını söyledi. Trump ayrıca, NATO’nun “zaten ABD olmadan gereksiz” olduğunu ve Grönland ile ittifakı korumak arasında bir seçim yapmak zorunda kalabileceğini söyledi.

‘ULUSLARARASI HUKUKA İHTİYACIM YOK’

The New York Times ile yaptığı geniş kapsamlı röportajda, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırlaması olup olmadığı sorulduğunda Trump, “Evet, bir şey var. Kendi ahlakım. Kendi zihnim. Beni durdurabilecek tek şey bu” dedi.

“Uluslararası hukuka ihtiyacım yok. İnsanlara zarar vermek istemiyorum.”

Yönetiminin uluslararası hukuka uyması gerekip gerekmediği konusunda Trump, “Uyum gereklidir” dedi. Ancak bu tür kısıtlamaların ABD'ye uygulandığı durumlarda karar merciinin kendisi olacağını açıkça belirtti.

“Uluslararası hukukun tanımına bağlı” dedi.

GRÖNLAND VE NATO ARASINDA SEÇİM

Röportajın devamında Trump, geçen hafta sonu Venezuela hükümetini hızla devirdiğini ve NATO müttefiki Danimarka'nın kontrolündeki Grönland'a yönelik planlarını anlattı.

Grönland'ı ele geçirmek mi yoksa NATO'yu korumanın mı daha önemli olduğu sorulduğunda, Trump doğrudan cevap vermekten kaçındı, ancak “bu bir seçim olabilir” dedi. Transatlantik ittifakın, “merkezinde ABD olmadan esasen işe yaramaz olduğunu” açıkça belirtti.

‘PSİKOLOJİK OLARAK BUNA İHTİYAÇ DUYUYORUM’

Neden bu toprakları ele geçirmesi gerektiğine dair ise, “Çünkü başarı için psikolojik olarak buna ihtiyaç duyduğumu hissediyorum. Sahiplik size, kira veya antlaşma ile elde edemeyeceğiniz bir şey verir. Sahiplik, sadece bir belgeyi imzalamakla elde edemeyeceğiniz şeyler ve unsurlar sağlar” dedi.