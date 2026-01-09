Trump'tan flaş NATO açıklaması: İttifak ve Grönland arasında seçim yapmam gerekebilir

Trump'tan flaş NATO açıklaması: İttifak ve Grönland arasında seçim yapmam gerekebilir
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda, Grönland ve uluslararası hukuk tartışmaları hakkında açıklama yaptı. Trump, Grönland’ın mı yoksa NATO’yu muhafaza etmenin mi daha önemli olduğuna dair soruya, “bir seçim yapmak zorunda kalabilirim” dedi.

ABD Başkanı Trump NYT’ye verdiği röportajda sahip olduğu gücün yalnızca “kendi ahlakı” tarafından sınırlandırıldığını açıkladı ve uluslararası hukuka ihtiyacı olmadığını söyledi. Trump ayrıca, NATO’nun “zaten ABD olmadan gereksiz” olduğunu ve Grönland ile ittifakı korumak arasında bir seçim yapmak zorunda kalabileceğini söyledi.

‘ULUSLARARASI HUKUKA İHTİYACIM YOK’

The New York Times ile yaptığı geniş kapsamlı röportajda, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırlaması olup olmadığı sorulduğunda Trump, “Evet, bir şey var. Kendi ahlakım. Kendi zihnim. Beni durdurabilecek tek şey bu” dedi.

“Uluslararası hukuka ihtiyacım yok. İnsanlara zarar vermek istemiyorum.”

Yönetiminin uluslararası hukuka uyması gerekip gerekmediği konusunda Trump, “Uyum gereklidir” dedi. Ancak bu tür kısıtlamaların ABD'ye uygulandığı durumlarda karar merciinin kendisi olacağını açıkça belirtti.

“Uluslararası hukukun tanımına bağlı” dedi.

GRÖNLAND VE NATO ARASINDA SEÇİM

Röportajın devamında Trump, geçen hafta sonu Venezuela hükümetini hızla devirdiğini ve NATO müttefiki Danimarka'nın kontrolündeki Grönland'a yönelik planlarını anlattı.

Grönland'ı ele geçirmek mi yoksa NATO'yu korumanın mı daha önemli olduğu sorulduğunda, Trump doğrudan cevap vermekten kaçındı, ancak “bu bir seçim olabilir” dedi. Transatlantik ittifakın, “merkezinde ABD olmadan esasen işe yaramaz olduğunu” açıkça belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı: Grönland konusunda ABD Kongresi’nin tutumunu bilmek isterimPolonya Dışişleri Bakanı: Grönland konusunda ABD Kongresi’nin tutumunu bilmek isterim

ABD'den Grönland'a askeri müdahale sinyaliABD'den Grönland'a askeri müdahale sinyali

‘PSİKOLOJİK OLARAK BUNA İHTİYAÇ DUYUYORUM’

Neden bu toprakları ele geçirmesi gerektiğine dair ise, “Çünkü başarı için psikolojik olarak buna ihtiyaç duyduğumu hissediyorum. Sahiplik size, kira veya antlaşma ile elde edemeyeceğiniz bir şey verir. Sahiplik, sadece bir belgeyi imzalamakla elde edemeyeceğiniz şeyler ve unsurlar sağlar” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Dünya
Erdoğan ve Şara telefonda görüştü
Erdoğan ve Şara telefonda görüştü
Tom Barrack’tan HTŞ-SDG çatışmaları açıklaması
Tom Barrack’tan HTŞ-SDG çatışmaları açıklaması