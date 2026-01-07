ABD'den Grönland'a askeri müdahale sinyali

ABD'den Grönland'a askeri müdahale sinyali
Yayınlanma:
Veneuzela'nın ardından gözünü Grönland'a çeviren ABD'den, yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ın kontrolünü ele geçirme yollarını araştırdığını ve bu süreçte ABD ordusunu kullanmanın her zaman bir seçenek olduğunu" duyurdu.

ABD, Venezeula'ya düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu başkent Caracas'ta gözaltına alara New York'a getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ettiği Maduro'nun New York'ta yargılanacağını ve bu süreçte Venezuela'yı ABD'nin yöneteceğini duyurdu.

Venezuela'ya yapılan müdahalenin ardından Trump'ın Grönland açıklaması yeniden gündem oldu. ABD'nin Venezuela gibi Grönland'a da askeri müdahaede bulunacağı iddia edildi.

Grönland ve Danimarka’dan ABD’ye diplomatik temas talebiGrönland ve Danimarka’dan ABD’ye diplomatik temas talebi

İddiaların ardından kameralar karşısına çıkan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, bu yönde sinyaller verdi.

Leavitt'in açıklaması, Hem Grönland hem de Danimarka hükümetlerinin "yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla ABD ile acil bir görüşme talep etmelerinin" ardından geldi.

gronland.png

"GRÖNLAND'A ASKERİ MÜDAHALE SEÇENEKLER ARASINDA"

Leavitt, dikkat çeken açıklamasında Rusya ve Çin gibi rakipleri caydırmak amacıyla Grönland'ın kontrolünü sağlamanın ABD'nin bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu belirterek,"Başkan ve ekibi bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor. Elbette ABD ordusunun kullanımı, başkomutanın elindeki seçeneklerden biri olmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Dünya
Rekor fiyata satıldı! Denizden çıktı tam tamına 243 kilo
Rekor fiyata satıldı! Denizden çıktı tam tamına 243 kilo
Deniz Gezmiş'i takip etmişti: Eski CIA ajanı Ames cezaevinde hayatını kaybetti
Deniz Gezmiş'i takip etmişti: Eski CIA ajanı Ames cezaevinde hayatını kaybetti