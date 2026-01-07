ABD'den Grönland'a askeri müdahale sinyali

ABD, Venezeula'ya düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu başkent Caracas'ta gözaltına alara New York'a getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ettiği Maduro'nun New York'ta yargılanacağını ve bu süreçte Venezuela'yı ABD'nin yöneteceğini duyurdu.

Venezuela'ya yapılan müdahalenin ardından Trump'ın Grönland açıklaması yeniden gündem oldu. ABD'nin Venezuela gibi Grönland'a da askeri müdahaede bulunacağı iddia edildi.

Grönland ve Danimarka’dan ABD’ye diplomatik temas talebi

İddiaların ardından kameralar karşısına çıkan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, bu yönde sinyaller verdi.

Leavitt'in açıklaması, Hem Grönland hem de Danimarka hükümetlerinin "yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla ABD ile acil bir görüşme talep etmelerinin" ardından geldi.

"GRÖNLAND'A ASKERİ MÜDAHALE SEÇENEKLER ARASINDA"

Leavitt, dikkat çeken açıklamasında Rusya ve Çin gibi rakipleri caydırmak amacıyla Grönland'ın kontrolünü sağlamanın ABD'nin bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu belirterek,"Başkan ve ekibi bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor. Elbette ABD ordusunun kullanımı, başkomutanın elindeki seçeneklerden biri olmaya devam ediyor" dedi.