Grönland ve Danimarka’dan ABD’ye diplomatik temas talebi
Yayınlanma:
Grönland ve Danimarka hükümetleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme talebinde bulundu.

Grönland ve Danimarka hükümetlerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik söylemlerinin ardından diplomatik temas arayışına girdiği bildirildi. Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme talep ettiklerini açıkladı.

Motzfeldt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın Grönland hakkındaki açıklamalarının ardından Grönland ve Danimarka olarak ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini belirtti. Rubio ile yakın zamanda bir görüşme yapılmasının istendiğini aktaran Motzfeldt, görüşmeye Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen’in de katılmasının planlandığını ifade etti.

Grönland Dışişleri Bakanı, daha önce de Rubio ile görüşme talebinde bulunduklarını ancak bu talebin karşılık bulmadığını hatırlattı.

TRUMP’IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dünya
