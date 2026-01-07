Polonya Dışişleri Bakanı: Grönland konusunda ABD Kongresi’nin tutumunu bilmek isterim

Hindistan ile Weimar Üçgeni ülkeleri Polonya, Almanya ve Fransa’nın dışişleri bakanları, Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa kıtası dışındaki ülkelerle diyaloğunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

AB’nin özellikle güvenlik ve savunma alanlarında Hindistan’la işbirliğini artırmak istediğini ifade eden Sikorski, 27 Ocak’ta düzenlenecek AB-Hindistan Zirvesi’nde serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Sikorski, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın, farklı Avrupa ülkelerinin Grönland’a ilişkin ortak açıklamasını bu hafta imzaladığını hatırlatarak, ABD’de toprak, barış ve savaş meselelerinin ABD Kongresi’nin yetki alanında olduğunu vurguladı.

“Grönland meselesiyle ilgili ABD Kongresi’nin tutumunu öğrenmek isterim” diyen Sikorski, Polonya’da görev yapan Alman askerlerinin varlığı nedeniyle Almanya’ya minnettar olduklarını da ifade etti.

"ÇALKANTILI BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ"

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile ikili ilişkileri görüştüklerini aktardı.

Jaishankar, Fransa'nın Hindistan'ın Avrupa'da tarihteki ilk stratejik ortağı olduğunu hatırlatarak, ülkesinin ilk defa Weimar Üçgeni ülkeleriyle bir toplantıya katıldığına işaret etti.

Görüşmelerinde, Hint-Pasifik bölgesi ve Ukrayna meselelerini ele aldıklarını aktaran Jaishankar, "Çalkantılı bir dünyada yaşıyoruz, Pasifik'te birkaç yıldır bunu gözlemliyoruz." dedi.

Jaishankar, benzer görüşlere sahip olanların daha fazla diyalog halinde olması gerektiği yorumunu yaparak, "Dünya düzeninin yeniden yapılanmasına yol açabilecek gelişmeler ve olaylar yaşanıyor." dedi.

Hindistan ve AB arasındaki ilişkinin yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Jaishankar, dünyanın "çok kutuplu" bir yer haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.