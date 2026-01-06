Trump tehditler savurmuştu! Kolombiya’nın ardından Danimarka’dan da zehir zemberek uyarı geldi

ABD’nin Venezuela’ya saldırıp Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu rehin almasının yankıları sürerken ABD Başkanı Donald Trump’ın birçok ülkeye tehditler yağdırdığı açıklamaları bütün dünyayı tedirginliğe sürüklemişti. Trump; Küba, Kolombiya, Meksika ve Danimarka gibi ülkeleri tehdit ederek müdahale sinyalleri vermişti.

KOLOMBİYA’DAN TRUMP’A SERT YANIT!

Trump’ın Kolombiya’ya yönelik “Kolombiya da çok hasta. Kokain üretmeyi ve ABD’ye göndermeyi seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor ve bunu uzun süre yapamayacak” ifadelerini kullanarak Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu açıkça tehdit etmesine Petro’dan bugün sert bir yanıt geldi ve Petro, başkentlerinde ABD'ye tepki için geniş katılımlı miting düzenleyeceğini açıkladı.

Trump'ın hedef aldığı cumhurbaşkanından yeni hamle

Petro, Trump’ın işgal tehdidine karşı "Asker olmasam da savaşı ve yeraltı mücadelesini bilirim. 1989'da bir daha silaha dokunmayacağıma yemin etmiştim ama Vatan için istemediğim silahları yeniden elime alırım." ifadelerini kullanarak rest çekmişti.

KOLOMBİYA’NIN ARDINDAN DANİMARKA’DAN DA SERT UYARI!

Trump’ın uzun süredir gözünü diktiği Grönland’ın bağlı olduğu Danimarka’dan da ABD Başkanı’na zehir zemberek bir uyarı geldi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaptığı açıklamada Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Trump'ın göz diktiği Grönland'dan sert yanıt! "Artık yeter"

Frederiksen, Danimarka Krallığı çatısı altındaki iki özerk bölgeden biri olan Grönland'a karşı yaklaşımının en başından beri aynı olduğunu ifade ederek “Herkesin, en azından müttefiklerimizin ulusal sınırlarımıza saygı duymasını bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın defalarca Grönland'ı istediğini dile getirmesi ciddiye alınmalı” dedi.

“ABD BİR NATO ÜLKESİNE SALDIRIRSA HER ŞEY DURUR”

“Yalnız şunu da açıkça belirtmek isterim ki, eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve 2’nci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından bu yana sağlanan güvenlik de dahil” sözlerini sarf eden Frederiksen, “Gergin değilim. Saf da değilim. Şu an haritadaki tüm hareketleri yakından takip ediyorum” ifadelerini kullandı.