Trump'ın hedef aldığı cumhurbaşkanından yeni hamle

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu bir operasyonla esir almasının ardından gözünü Kolombiya’ya çevirmesi tüm dünyanın takip ettiği konu başlıklarından birisi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "kokain üretmekle" suçlayan Trump, Venezuela benzeri bir operasyonla tehditte bulunmuştu. Bu tehdidin ardından X hesabından açıklama yapan Petro, Trump'ın tehditlerinin "yasadışı" olduğunu vurgulayarak, Amerikan güçleri tarafından tutuklanması halinde "halk jaguarının serbest kalacağı" (büyük bir halk ayaklanmasının başlayacağı) uyarısında bulundu.

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a 'işgal' resti! "Silahları yeniden elime alırım"

GEREKİRSE YENİDEN SİLAHA SARILIRIM DEMİŞTİ

Eski bir "gerilla" olarak bilinen, 1989 Barış Anlaşması ile silah bırakan Petro, ülkesinin egemenliğine yönelik tehditler karşısında geçmişini hatırlatarak atıfta bulundu:

"Asker olmasam da savaşı ve yeraltı mücadelesini bilirim. 1989'da bir daha silaha dokunmayacağıma yemin etmiştim ama Vatan için istemediğim silahları yeniden elime alırım."

Kolombiya Ordusuna da net mesaj ileten Petro, "ABD bayrağını Kolombiya bayrağına tercih eden her komutan, benim ve askerlerin emriyle derhal görevden alınacaktır. Anayasa, kamu gücüne halkın egemenliğini savunmayı emreder" ifadelerini kullandı.

YENİ HAMLESİ: DEV KATILIMLI MİTİNG

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro,Trump'ın kendisini hedef alan suçlamalarına meydanda cevap verecek. Trump'ın kendisini hedef alan suçlamalarına tepki olarak geniş katılımlı miting düzenleyeceklerini belirten Petro, "Kolombiya bayrağını evine as. Çarşamba günü saat 16.00'da Kolombiya'nın tüm meydanlarında buluşuyoruz. Şimdi ulusal egemenliği savunma zamanı." ifadelerini kullandı.

Petro, kendisinin de başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacağını ve burada halka hitap edeceğini açıkladı.