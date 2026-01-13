Washington’da kritik 'Grönland' toplantısı! Yarın bir araya gelecekler

Washington’da kritik 'Grönland' toplantısı! Yarın bir araya gelecekler
Yayınlanma:
Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları, yarın Beyaz Saray'da ABD heyeti ile görüşecek.

Danimarka ile Grönland’ın dışişleri bakanları, yarın Washington’da ABD’li yetkililerle bir araya gelecek. Görüşmede, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da yer alacağı bildirildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Kopenhag’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada toplantının içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BEYAZ SARAY'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Görüşmede Grönland başlığının ele alınacağını belirten Rasmussen, “ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de toplantıya katılmak istediğini belirtti ve görüşmeye ev sahipliği yapacak. Bu nedenle toplantı Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek” açıklamasında bulundu.

GÜNDEMDE 'GRÖNLAND' VAR

Tarafların, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler kapsamında Grönland’a ilişkin konuları masaya yatırılacağı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

