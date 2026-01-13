ABD Kongresi Grönland'a heyet gönderecek

ABD Kongresi'nden iki partili bir heyet, bu hafta Danimarka ve özerk bölgesi Grönland'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Delaware'den Demokrat Senatör Chris Coons ve Kuzey Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis'in başını çekeceği heyetlerin, cuma ve cumartesi günleri her iki bölgeden de yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

ZİYARETİN ARKA PLANINDA TRUMP'IN AÇIKLAMALARI VAR

Ziyaret, Başkan Donald Trump'ın son dönemde sıklıkla Grönland'ı satın alma veya kontrol altına alma arzusunu dile getirmesi ve askeri seçeneği de dışlamaması üzerine gerçekleşiyor.

Trump, pazar günü yaptığı bir açıklamada, "Grönland'ı biz almazsak, Rusya veya Çin alacak ve ben bunun olmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

"Daha kolay olduğu için bir anlaşma yapmaya açığım. Ancak öyle ya da böyle Grönland'ı alacağız.”

KONGRE ÜYELERİNDEN MÜTTEFİKLİK VURGUSU

Heyetin amacının Trump'ın aksine müttefiklik bağlarını pekiştirmek olduğu belirtiliyor. Senatör Coons yaptığı açıklamada, "Bu heyet, Kongre'nin NATO'ya ve ittifak ağımıza bağlı olduğunu açıkça gösterecek" derken, Senatör Tillis ise "Danimarka ile Grönland'ın egemenliğine saygı göstermek konusunda birleşik durmanın çok önemli olduğunu" ifade etti.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Diplomatik kaynaklar, Trump yönetimi yetkililerinin de çarşamba günü Grönland konusunda Danimarkalı yetkililerle ayrıca görüşeceğini bildirdi. Başkan Trump'ın açıklamaları daha önce hem Danimarka'dan hem de ABD Kongresi'ndeki iki partili milletvekillerinden tepki görmüştü.