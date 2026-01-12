Trump'a Grönland şoku! ABD'ye rağmen asker gönderme kararı aldılar

Yayınlanma:
İngiltere'nin, Grönland'ı "ele geçirmek" isteyen ABD'yi caydırmak amacıyla Grönland’a asker gönderme planı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer hükümeti, Grönland'ı sadece Rusya ve Çin tehdidine karşı korumayı değil, aynı zamanda müttefiki ABD'nin adaya yönelik niyetlerini de dengelemeyi hedefliyor. İngiliz ordusunun hazırladığı başlangıç planında, adaya asker çıkarmanın yanı sıra savaş gemileri ve uçaklarının yerleştirilmesi de yer alıyor.

NATO ÇATISI ALTINDA YENİ BİR MİSYON

Hazırlanan planın Baltık ve Polonya'daki mevcut görevlerden bağımsız, ancak NATO çatısı altında yürütülecek özel bir Arktik misyonu olması öngörülüyor. İngiliz hükümet yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde Başbakan Keir Starmer'ın Rus ve Çin tehdidini çok ciddiye aldığını ve bu konuda mutlaka bir adım atılması gerektiğine inandığını belirtti. Ayrıca yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya’nın Kuzey Atlantik'teki artan saldırganlığının durdurulması ve Avrupa-Atlantik güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda ortak bir zeminde buluştuklarını ifade etti.

Trump NATO'yu hiçe saydı: Onların bize daha çok ihtiyacı varTrump NATO'yu hiçe saydı: Onların bize daha çok ihtiyacı var

AVRUPALI MÜTTEFİKLERLE KRİTİK GÖRÜŞME

İngiliz ordu yetkililerinin, Grönland misyonunun teknik detaylarını planlamak üzere Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla bir araya geldiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı ise iddialara yönelik doğrudan bir onay vermemekle birlikte, "İngiltere, NATO'nun Arktik savunması için müttefikleriyle çalışmaya kararlıdır" açıklamasını yaparak askeri hareketliliğin sinyalini verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

