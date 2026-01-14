Son dakika | Trump'tan yeni Grönland açıklaması: Biz almazsak Rusya veya Çin alacak!

Trump:

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Ulusal Güvenlik maksadıyla Grönland'a ihtiyacı vardır. Bu, inşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için hayati önem taşımaktadır.

NATO, burayı almamız konusunda bize öncülük etmelidir.

EĞER BİZ ALMAZSAK, RUSYA YA DA ÇİN ALACAK VE BUNUN OLMASINA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK!

Askeri açıdan; büyük kısmını ilk dönemimde inşa ettiğim ve şu anda yeni ve çok daha yüksek bir seviyeye taşıdığım Amerika Birleşik Devletleri'nin muazzam gücü olmadan, NATO etkili bir güç ya da caydırıcı unsur olamazdı - Yanına bile yaklaşamazdı!

Bunu onlar da biliyor, ben de biliyorum. Grönland AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'nin elindeyken, NATO çok daha heybetli ve etkili bir hale gelir.

Bundan daha azı kabul edilemez. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!

Başkan DJT