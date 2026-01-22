Trump'ın Grönlandlılara kişi başı ne kadar para vereceğini açıkladı: Putin'i şaşkına çevirecek

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya operasyonun ardından hedefine koyduğu Danimarka toprağı Grönland'a askeri operasyonu gündeminden çıkardı ancak Grönland'ı almaktan vazgeçmeyen Trump'ın halkı ikna etmek için her birine ödeme yapmayı planladığı ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesi Trump'ın Grönland'ı almak için gözden çıkardığı parayı yazdı.

TRUMP'IN GRÖNLANDLILARA KİŞİ BAŞI NE KADAR PARA VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Donald Trump, haftalardır NATO ittifakında gerilime yol açan ve küresel ticaret savaşı endişelerini artıran söylemlerinde geri adım attı. Trump, geçtiğimiz hafta Grönland konusundaki taleplerine destek sağlamak amacıyla sekiz Avrupa ülkesinin ABD’ye yönelik ihracatına ek tarifeler uygulayabileceği tehdidinde bulunmuştu. Ancak Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile İsviçre’deki zirve merkezinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından tonunu yumuşattı.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Trump, Batılı Arktik müttefiklerinin, yaklaşık 57 bin nüfusa sahip stratejik önemdeki Grönland için yeni bir anlaşma zemini oluşturabileceğini ifade etti. Bu açıklama, Washington’un son dönemde sertleşen tutumunda kısmi bir geri adım olarak değerlendirildi.

Trump'a göre bu yeni anlaşma, hem kendisinin arzuladığı "Altın Kubbe" füze savunma sistemi ve kritik minerallere erişim talebini karşılayacak hem de Rusya ve Çin'in Arktik'teki emellerini engelleyecek.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre yeni anlaşmada Grönlandlılara teklifte bulunmaya hazırlanan Trump, tam 57 milyar dolar bütçe ayırdı.

Trump, stratejik açıdan hayati öneme sahip bu Grönland'ın 57 bin sakininin tamamına bu büyük ödemeyi yaparsa kişi başı 1 milyon dolar ödemiş olacak. Bu tutar ABD'nin her yıl savunmaya harcadığı 800 milyar doların çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

PUTİN'İ ŞAŞKINA ÇEVİRECEK

Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda gündemdeki konulara ilişkin konuşan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'n Grönland'a yönelik tavrını değerlendirmiş ve bölgenin değerini Rusya'nın ABD'ye sattığı Alaska ile kıyaslamıştı.

Alaska'nın yaklaşık bir milyon yedi yüz on yedi bin kilometrekare olduğunu belirten Putin, Rusyanın bu toprakları ABD'ye 7 milyon iki yüz bin dolara sattığını, bunun da günümüz enflasyonuyla yaklaşık 158 milyon dolara denk geldiğini söyledi.

Grönland'ın yüzölçümünün yaklaşık iki milyon yüz altmış altı bin kilometrekare olduğunu hatırlatan Putin, "Bunu ABD’nin Alaska’yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland’ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur" değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın sadece Grönland halkı için ayırmayı planladığı 57 milyar dolar için Rus liderin ne yorum yapacağı ise merak konusu oldu.