Putin Grönland’ın fiyatını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la ilgili girişimlerine değinerek tarihi bir örnek verdi.

"GRÖNLAND BİZİ İLGİLENDİRMİYOR, ALASKA DENEYİMİMİZ VAR"

Putin, "Grönland'da olanlar bizi hiç ilgilendirmiyor. ABD ile 1867’de benzer sorunları çözme konusunda deneyimimiz var, bilindiği gibi Rusya, Alaska’yı ABD’ye sattı" ifadelerini kullandı. Alaska'nın yaklaşık bir milyon yedi yüz on yedi bin kilometrekare olduğunu hatırlatan Putin, ABD'nin bu toprakları yedi milyon iki yüz bin dolara satın aldığını, bunun günümüz enflasyonuyla yaklaşık yüz elli sekiz milyon dolara denk geldiğini söyledi.

"FİYATI 200-250 MİLYON DOLAR CİVARINDA OLUR"

Grönland'ın yüzölçümünün yaklaşık iki milyon yüz altmış altı bin kilometrekare olduğunu belirten Putin, "Bunu ABD’nin Alaska’yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland’ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur" değerlendirmesini yaptı. Putin, konunun ABD ve Danimarka tarafından çözüleceğini ifade etti.

BARIŞ KURULU DAVETİ

Toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edildiklerini bildiren Putin, teklif için teşekkür etti. Rusya'nın bu konuyu inceleyeceğini ve stratejik ortaklarıyla istişare edeceğini belirtti. Putin, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından bir milyar doların bu kurula gönderilebileceğini, kalan kısmın ise Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeniden yapılanmada kullanılabileceğini söyledi.