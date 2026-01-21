Son Dakika | Trump'tan Davos'ta flaş açıklamalar: Amerika kötüye giderse dünya gider

İsviçre Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda kürsüye çıkan ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasına sert mesajlarla başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sözlerine "Güzel Davos, İsviçre'ye geri dönmek ve çok sayıda saygın iş liderine hitap etmek harika bir duygu; birçoğu dostum, birkaçı da düşmanım" ifadesiyle başladı.

"Biden yönetimi döneminde Amerika, düşük büyüme ve yüksek enflasyon anlamına gelen stagflasyon kabusuyla karşı karşıyaydı. Bu tablo, sefaletin, başarısızlığın ve gerilemenin reçetesiydi. Ancak politikalarımın hayata geçirilmesinden sadece bir yıl sonra bunun tam tersini görüyoruz. Neredeyse hiç enflasyon yok ve olağanüstü yüksek bir ekonomik büyüme var. Bu büyümeyi çok yakında herkes görecek" diyen Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz daha önce böyle bir tabloyla hiç karşılaşmadı; belki de hiçbir ülke böyle bir şey yaşamadı. Son üç ayda çekirdek enflasyon yalnızca yüzde 1,6 oldu. Dördüncü çeyrek büyümesinin ise yüzde 5,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, benim ve birkaç kişi dışında neredeyse kimsenin öngörmediği kadar yüksek.

Seçimlerden bu yana borsa 52 kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yani sadece bir yılda 52 rekor kırıldı. Bu yükseliş, emeklilik hesaplarına, 401 binlere ve insanların birikimlerine yaklaşık 9 trilyon dolarlık değer ekledi. İnsanlar çok iyi durumda ve benden memnunlar.

Göreve başladığımdan bu yana 1,2 milyondan fazla insanı gıda yardımı programlarından çıkardık. Biden’ın dört yıllık görev süresinde ülkemize kazandırılan yeni yatırım ise 1 trilyon doların altındaydı. Düşünün, 1 trilyon dolar bile değil."

"AVRUPA'NIN DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Avrupa'yı seviyorum ve Avrupa'nın başarılı olmasını istiyorum. Ancak doğru yönde

ilerlemediğini düşünüyorum" diyen Trump, Avrupa ekonomisine ilişkin şunları söyledi:

"Son yıllarda Washington'da ve Avrupa başkentlerinde, modern bir Batı ekonomisini büyütmenin tek yolunun sürekli artan kamu harcamaları, kontrolsüz kitlesel göç ve bitmeyen yabancı ithalat olduğu yönünde bir anlayış yerleşti."

"Bu anlayışa göre, sözde ‘kirli işler' ve ağır sanayi başka ülkelere gönderilmeli, uygun fiyatlı enerji 'Yeşil Yeni Düzen' politikalarıyla ikame edilmeli ve ülkeler, çok uzak coğrafyalardan tamamen farklı nüfuslar ithal edilerek ayakta tutulmalıydı."

"AMERİKA KÖTÜYE GİTTİĞİNDE TÜM DÜNYA KÖTÜYE GİDER"

ABD'nin dünyanın ekonomik motoru olduğunu vurgulayan Trump, "Amerika'nın ekonomisi güçlendiğinde, tüm dünyanın ekonomisi güçlenir" dedi ve şöyle devam etti:

"Tarih gösteriyor ki, Amerika kötüye gittiğinde tüm dünya kötüye gider. Biz düştüğümüzde siz de bizi takip edersiniz. Biz yükseldiğimizde siz de bizi takip edersiniz."

"VENEZUELA ÖNÜMÜZDEKİ 6 AYDA ÇOK PARA KAZANACAK"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendi emriyle gözaltına alınmasının ardından, Güney Amerika ülkesinin daha iyi bir yer haline geleceğini ifade eden Trump, "20 yıl önce Venezuela harika bir ülkeydi, artık değil ama biz onlara yardımcı oluyoruz. Uzun vadede Venezuela harika bir ülke olacak. Şimdiye kadar çok iyi bir işbirliği içindeyiz. Venezuela önümüzdeki 6 ayda çok para kazanacak" dedi.

"GRÖNLAND'I DANİMARKA'YA VERDİK NE KADAR APTALMIŞIZ"

"Rüzgar gülleri her yeri mahvediyor. Biz nükleer enerji dünyasına yakınız. Avrupa'daki elektrik fiyatları absürd seviyelerde. Rüzgar gülleri kaybettiriyor. Ben Çin'de 1 tane bile rüzgar türbini tarlası görmedim. Rüzgar türbinleri var ama kömür kullanıyorlar. Aptal insanlara bunları satıyorlar" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusundaki ısrarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Biz Avrupa'nın güçlü olmasını istiyoruz. Grönland'la ilgili birkaç söylememi ister misiniz? Aslında bu konuyu konuşmamın dışında tutacaktım ama söyleyeyim."

"Benim Grönland ve Danimarka halkına çok büyük saygım var. Hiçbir ülke ABD haricinde, Grönland'a sahip olmamalı. ABD haricinde hiçbir ülke Grönland'ı güvende tutamaz. Biz II. Dünya Savaşı'nda Grönland'ı kurtardık ve Danimarka'ya geri verdik. Ne kadar aptalmışız."

"Grönland'ın nadir elementlerine ihtiyacımız yok. Bizim Grönland'ı istememizin sebebi nadir elementler değil. Orası çok stratejik bir alanda ABD ve Çin arasında. Bizim orayı II. Dünya Savaşı'ndan sonra geri vermememiz gerekiyordu."

"GRÖNLAND'I SATIN ALMAK İSTİYORUZ"

Grönland'ı satın almak istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, "Grönland'ı satın almak istiyoruz. Bu NATO'ya bir tehdit olmamalı. Bu NATO'yu güçlendirecek bir adım" dedi.

"OYLARI ÇALANLAR YAGILANACAK"

"Rusya-Ukrayna Savaşı hiçbir zaman başlamamalıydı" diyen Trump, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'ni Biden'ın hileyle kazandığını belirterek şunları söyledi:

"Bir önceki ABD Başkanlık Seçimi'nde bildiğiniz gibi oylarım çalındı ve kaybettim. Onlar yargılanacak göreceksiniz. Bizim daha adil bir basına ihtiyacımız var."