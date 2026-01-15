Venezuela’dan sömürülmüştü: ABD 500 milyon dolarlık ilk petrol satışını yaptı

Yayınlanma:
Bir Washington yetkilisine göre, ABD’nin Venezuela’dan sömürdüğü petrolün ilk parti satışının tamamlandığı öğrenildi. Satışın 500 milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı.

ABD merkezli CBS News’a göre satışın ayrıntıları henüz açıklanmadı, ancak yetkili, önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla satışın beklendiğini söyledi. Başkan Trump, ABD'nin ABD şirketleriyle işbirliği içinde 30 ila 50 milyon varil Venezuela petrolü satacağını söyledi.

TRUMP ABD’Lİ PETROL ŞİRKETLERİYLE GÖRÜŞÜYORDU

Beyaz Saray sözcüsü Taylor Rogers yaptığı açıklamada, Nicolás Maduro'nun tutuklanmasının ardından Başkan Trump'ın “Amerikan ve Venezuela halkına fayda sağlayacak tarihi bir enerji anlaşması” imzaladığını söyledi. Rogers, Trump'ın ekibinin “Venezuela'nın petrol altyapısını restore etmek için benzeri görülmemiş yatırımlar yapmaya hazır ve istekli” petrol şirketleriyle görüşmeleri kolaylaştırdığını söyledi.

CEO’LAR SIRAYA GİRDİ

Başkan, geçen hafta Beyaz Saray'da bir dizi üst düzey ABD'li petrol yöneticisiyle bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını ve endişelerini görüştü. Bu toplantıda ExxonMobil CEO'su Darren Woods, başkana şirketinin Venezuela'da önceki iki kamulaştırma dalgasında varlıklarına el konulduğunu ve üçüncü kez yeniden girmek için “burada tarihsel olarak gördüklerimizden ve şu anki durumdan oldukça önemli değişiklikler yapılması gerektiğini” söyledi. Ülkenin hukuk sistemi ve ticari yapısında değişiklikler yapılana kadar ülkeyi “yatırım yapılabilir” olarak nitelendirdi.

Trump kendini 'Venezuela Başkanı' olarak paylaştıTrump kendini 'Venezuela Başkanı' olarak paylaştı

ABD’den Venezuela’daki vatandaşlarına çağrı: Derhal ayrılın!ABD’den Venezuela’daki vatandaşlarına çağrı: Derhal ayrılın!

TÜM GELİRLER ABD MALLARINA HARCANACAK

Beyaz Saray, yaptırım uygulanan Venezuela petrolünden milyonlarca varil satmak ve gelirleri kontrol etmek için bir “strateji” sundu. Bu strateji, ülkenin petrol altyapısını canlandırmak için Amerikan petrol şirketlerinin yatırımlarına dayanıyor. Beyaz Saray, satıştan elde edilen gelirlerin federal hükümetin takdirine bağlı olarak Venezuelalılar, ABD şirketleri ve ABD hükümeti arasında paylaştırılacağını açıkladı. Başkan, Venezuela'ya giden tüm gelirlerin yalnızca Amerikan malı ürünleri satın almak için kullanılacağını söyledi.

‘ÇOK UZUN SÜRE ORADA OLACAĞIZ’

Trump, petrol şirketleri hakkında “Risklerin farkındalar” dedi. “Riskler var. Onlara yardım edeceğiz. İşleri çok kolaylaştıracağız. Uzun süre orada kalacaklar. Biz de uzun, çok uzun süre orada olacağız.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

