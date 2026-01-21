Son dakika | Trump'ın Gazze davetine Erdoğan'dan ilk yanıt

Son dakika | Trump'ın Gazze davetine Erdoğan'dan ilk yanıt
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın Gazze Kurulu davetine yanıt verdi. Partisinin grup toplantısının ardından Gazze Kurulu'na katılıp katılmayacağı sorulan Erdoğan, 'Hakan Bey katılacak' ifadeleri ile cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de barış ve yeniden inşa sürecini yönetecek kurul için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a kurucu üye olması için davet mektubu göndermişti.

ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDAN SONRA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan bugün partisinin grup toplantısının ardından bu davete ilk defa yanıt verdi. Erdoğan basın mensubunun sorduğu soruya 'Hakan Bey katılacak' cevabını verdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURMUŞTU

Trump, Gazze’de barış ve yeniden inşa sürecini yönetecek kurul için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a kurucu üye olması için davet mektubunu 17 Ocak tarihinde göndermiş, kritik gelişme İletişim Başkanlığı tarafından duyurulmuştu.

Son Dakika | Trump'tan Erdoğan'a Gazze Kurulu daveti

Son Dakika | Trump'tan Erdoğan'a Gazze Kurulu davetiTrump'tan Erdoğan'a Gazze Kurulu daveti

NETANYAHU DA KARARINI VERDİ: KATILACAK!

Gazze'de yaklaşık 70 binden fazla insanı katleden, saldırılarını baş sorumlusu olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ederek Barış Kurulu'nda yer alacağı bugün duyurulmuştu.

Gazze'deki katliamın baş suçlusu Netanyahu da Barış Kurulu'nda yer alacak: Trump davet etmiştiNetanyahu da Barış Kurulu'nda yer alacak

Erdoğan'ın, Netanyahu'nun katılma kararının ardından kendisinin yerine Hakan Fidan'ın katılacağını söylemesi zamanlama açısından dikkat çekti.

HAKAN FİDAN "KARAR VERİLECEK" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan’a yapılan Gazze davetinin dün kendisine sorulmasının ardından "Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler" yanıtını vermişti.

BAHÇELİ: KURUCU BAŞKAN ERDOĞAN OLSUN! HODRİ MEYDAN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında, Gazze Barış Kurulu’na Erdoğan'ın davet edilmesine dair, "Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye’dir, onun başı Cumhurbaşkanıdır. Haydi hodri meydan diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN 1 MİLYAR DOLAR İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Trump’ın Gazze Barış Planı’ndaki ayrıntıların detayları uluslararası basında ortaya çıkmıştı. Erdoğan'ın da davet edildiği Barış Kurulu taslağında kurul üyeliği için mali bir şart öngörüldüğü, davet edilen ülkeler üç yıl süreyle kurulda yer alabileceği ve bu sürenin sonunda üyeliğin devam edebilmesi için 1 milyar dolar ödeme yapılması gerektiği dikkat ortaya çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Türkiye
Erdoğan Murat Yetkin'i görünce şaşırdı! "Bu piyasalarda var mıydı"
Erdoğan Murat Yetkin'i görünce şaşırdı! "Bu piyasalarda var mıydı"
Şırnak'ta heyelan! 3 ev kullanılamaz hale geldi
Şırnak'ta heyelan! 3 ev kullanılamaz hale geldi
Yargı bağımsızlığına içeriden uyarı! Savcılar bile kaygılı
Yargı bağımsızlığına içeriden uyarı! Savcılar bile kaygılı