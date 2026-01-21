Son dakika | Trump'ın Gazze davetine Erdoğan'dan ilk yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de barış ve yeniden inşa sürecini yönetecek kurul için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a kurucu üye olması için davet mektubu göndermişti.

ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDAN SONRA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan bugün partisinin grup toplantısının ardından bu davete ilk defa yanıt verdi. Erdoğan basın mensubunun sorduğu soruya 'Hakan Bey katılacak' cevabını verdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURMUŞTU

Trump, Gazze’de barış ve yeniden inşa sürecini yönetecek kurul için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a kurucu üye olması için davet mektubunu 17 Ocak tarihinde göndermiş, kritik gelişme İletişim Başkanlığı tarafından duyurulmuştu.

NETANYAHU DA KARARINI VERDİ: KATILACAK!

Gazze'de yaklaşık 70 binden fazla insanı katleden, saldırılarını baş sorumlusu olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ederek Barış Kurulu'nda yer alacağı bugün duyurulmuştu.

Erdoğan'ın, Netanyahu'nun katılma kararının ardından kendisinin yerine Hakan Fidan'ın katılacağını söylemesi zamanlama açısından dikkat çekti.

HAKAN FİDAN "KARAR VERİLECEK" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan’a yapılan Gazze davetinin dün kendisine sorulmasının ardından "Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler" yanıtını vermişti.

BAHÇELİ: KURUCU BAŞKAN ERDOĞAN OLSUN! HODRİ MEYDAN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında, Gazze Barış Kurulu’na Erdoğan'ın davet edilmesine dair, "Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye’dir, onun başı Cumhurbaşkanıdır. Haydi hodri meydan diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN 1 MİLYAR DOLAR İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Trump’ın Gazze Barış Planı’ndaki ayrıntıların detayları uluslararası basında ortaya çıkmıştı. Erdoğan'ın da davet edildiği Barış Kurulu taslağında kurul üyeliği için mali bir şart öngörüldüğü, davet edilen ülkeler üç yıl süreyle kurulda yer alabileceği ve bu sürenin sonunda üyeliğin devam edebilmesi için 1 milyar dolar ödeme yapılması gerektiği dikkat ortaya çıkmıştı.