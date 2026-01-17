Son Dakika | Trump'tan Erdoğan'a Gazze Kurulu daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de barış ve yeniden inşa sürecini yönetecek kurul için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a kurucu üye olması için davet mektubu gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yürütme kurulunda yer alacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, daveti şöyle duyurdu:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."

KURULU TRUMP DENETLEYECEK

Beyaz Saray, Gazze’nin yeniden yapılanma sürecinde görev yapacak Barış Kurulu’na atanacak isimleri açıkladı. Kurulun denetimini doğrudan Donald Trump yürütecek. Beyaz Saray açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, önemli Arap ülkeleri ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışarak bu geçiş çerçevesini desteklemeye tam olarak kararlıdır” ifadeleri yer aldı.

Barış Kurulu’nun ana görevi, Trump’ın ilan ettiği 20 maddelik planın uygulanmasını sağlamak ve uluslararası kaynakları harekete geçirmeyi denetlemek olacak.

Kurulun kıdemli danışmanları olarak Aryeh Lightstone ve Josh Gruenbaum atandı. Bu ikili, kurulun “günlük strateji ve operasyonlarını” yönetecek.

Trump’ın Gazze planını yürütecek kurullarda öne çıkan bazı isimler şöyle:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair

Jared Kushner (Trump’ın damadı)

Steve Witkoff (Trump’ın özel elçisi)

Marc Rowan

Ajay Banga

Robert Gabriel

Yüksek Temsilcilik görevini, Nickolay Mladenov yürütecek. Mladenov, sahada Barış Kurulu ile Gazze Ulusal Komitesi (NCAG) arasında koordinasyonu sağlayacak.

Gazze Yürütme Kurulu’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alacak. Beyaz Saray açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Yüksek Temsilcilik Ofisi ve NCAG'yi desteklemek için bir Gazze Yürütme Kurulu kurulmaktadır. Kurul, Gazze halkı için barış, istikrar ve refahı ilerleten etkili yönetişimi ve birinci sınıf hizmetlerin sunulmasını destekleyecektir. Atanan üyeler şunlardır: Steve Witkoff

Jared Kushner

Bakan Hakan Fidan

Ali Al-Thawadi

General Hassan Rashad

Sir Tony Blair

Marc Rowan

Bakan Reem Al-Hashimy

Nickolay Mladenov

Yakir Gabay

Sigrid Kaag”

Barış Kurulu'nun yanı sıra oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) ise geçici idareyi üstlenecek. Komiteye, Filistinli eski yönetici ve teknokrat Dr. Ali Sha’ath başkanlık edecek. Sha’ath, Gazze’de temel hizmetlerin yeniden tesisi, kamu kurumlarının inşası ve uzun vadeli yönetişim altyapısının kurulması gibi görevleri üstlenecek.

Bu gelişmeler, Trump’ın açıkladığı Kapsamlı Plan’ın ikinci aşamasının uygulamaya geçtiğini ve uluslararası aktörlerin Gazze’deki geçiş sürecine aktif olarak dâhil olduğunu gösteriyor. Yönetim ve yürütme kurullarının kalan üyeleri önümüzdeki haftalarda açıklanacak.