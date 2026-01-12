Yerlikaya ve Fidan'dan yanıt istedi: Türkiye İran sınırındaki "düzensiz göç" tehlikesine hazır mı?

İran’da artan iç karışıklıklar, güvenlik müdahaleleri ve ekonomik sorunların Türkiye’nin doğu sınırlarında yeni bir düzensiz göç dalgası riski doğurabileceğine yönelik sorular Meclis gündemine taşındı.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "İran'dan gelebilecek kitlesel göçe yönelik acil eylem planını" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da "olası bir askeri müdahalenin göç baskısı yaratığ yaratmayacağını" sordu.

TÜRKİYE İRAN SINIRINDAKİ "DÜZENSİZ GÖÇ" TEHLİKESİNE HAZIR MI? YERLİKAYA VE FİDAN'DAN YANIT İSTEDİ

İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarına sorular yönelten iki önerge sunan Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya, "2024 ve 2025 yıllarında İran uyruklu düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye giriş teşebbüsü ve yakalanma sayıları, İran üzerinden Türkiye’ye gelen üçüncü ülke vatandaşlarının sayıları ile İran kaynaklı olası kitlesel göçe yönelik acil eylem planı bulunup bulunmadığını" sordu.

Önergede ayrıca, Türkiye–İran sınır hattında personel, fiziki ve elektronik sınır güvenliği kapasitesinde artış yapılıp yapılmadığı, insan kaçakçılığı şebekelerine yönelik operasyon sayıları, geri gönderme merkezlerinin mevcut kapasitesi ve güvenlik birimlerince alınan önleyici tedbirlere ilişkin sorular yer aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan’a yöneltilen önergede ise, "Türkiye ile İran arasında sınır güvenliği ve düzensiz göç konusunda yürütülen diplomatik temaslar, uluslararası kuruluşlarla olası koordinasyon planları, Türkiye’nin İran’daki diplomatik temsilciliklerine ilişkin güvenlik ve tahliye planlarının güncellenip güncellenmediği ile olası bir askeri müdahalenin göç baskısını artırıp artırmayacağına yönelik risk değerlendirmelerine" ilişkin sorular yer aldı.