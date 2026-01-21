Gazze'deki katliamın baş suçlusu Netanyahu da Barış Kurulu'nda yer alacak: Trump davet etmişti

7 Ekim 2023 günü İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenledği saldırılarda, şimdiye kadar yaklaşık 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazla kişi ise yaralanmıştı.

Saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nin tamamı ise harabeye döndü.

GAZZE'DE KATLİAMIN SORUMLUSU NETANYAHU, BARIŞ KURULU'NDA YER ALACAK

Filistin'de uzun uğraşlar sonucu ateşkes ilan edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin yeniden inşası için Gazze Barış Kurulu’nu kuracağını duyurmuştu.

Yeniden inşayı ABD'nin tek başına yapmayacağını belirten Trump, kurul için ülkeleri teker teker davet ediyor.

Şimdiye kadar sadece Fransa'nın katılmayacağını duyurduğu kurulla ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Gazze Şeridi'ndeki katliamların baş sorumlusu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Trump'ın teklifini kabul ettiği ve 'Gazze Barış Kurulu’nda yer alacağı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ettiğini ve dünya liderlerinden oluşacak Barış Kurulu'na üye olacağını açıkladı” ifadeleri kullanıldı.

TRUMP ERDOĞAN'I DA DAVET ETMİŞTİ

Trump, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da kurucu üye olarak davet etmiş, kabul eden ülkelerin 1 milyar dolar ödemek zorunda olduğunu açıklamıştı.

Erdoğan'ın teklifi kabul edip etmediği henüz açıklanmezken, teklifin değerlendirme aşamasında olduğu bildirilmişti.