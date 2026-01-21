Trump'tan kritik Grönland açıklaması: NATO krizi sona mı erdi?

Trump'tan kritik Grönland açıklaması: NATO krizi sona mı erdi?
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile “Grönland ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını” söyledi ve krizin tarafı Avrupa ülkelerine uygulamayı vadettiği gümrük vergilerini uygulamayacaklarını açıkladı.

Trump, bu müzakerelerin sonucunda, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan bir dizi Avrupa ülkesine cezai gümrük vergileri uygulamayacağını belirtti.

‘GÜMRÜK VERGİLERİNİ UYGULAMAYACAĞIM’

Trump'ın Truth Social'da duyurduğu anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada verdiği bilgiler şöyle:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığım çok verimli görüşme sonucunda, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçirilirse, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacak. Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağım.

Grönland gerilimi sürüyor: Avrupa Parlamentosu'ndan kritik karar!Grönland gerilimi sürüyor: Avrupa Parlamentosu'ndan kritik karar!

‘ALTIN KUBBE DE GÖRÜŞÜLÜYOR’

Grönland ile ilgili olarak The Golden Dome (Altın Kubbe) konusunda ek görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler ilerledikçe daha fazla bilgi paylaşılacaktır. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Elçi Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer kişiler müzakerelerden sorumlu olacaklar. Bana doğrudan rapor verecekler. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

GRÖNLAND KRİZİ SONA MI ERDİ?

Ayrıntılar eksik olmasına rağmen, bu duyuru, Trump'ın Grönland'ı ABD için satın alma konusundaki ısrarlı çabalarıyla ilgili süregelen tartışmada şaşırtıcı bir dönüm noktası oldu.

Trump yönetimi, son haftalarda, NATO müttefiki Danimarka'nın toprağı olmasına rağmen, adayı satın almayı ve hatta ABD ordusunu kullanarak kontrolünü ele geçirmeyi gündeme getirdi.

Son Dakika | Trump Davos'ta kendinden emin konuştu: Grönland'ı sadece biz koruyabilirizSon Dakika | Trump Davos'ta kendinden emin konuştu: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz

AVRUPA-ABD GERİLİMİ

Danimarka ve Grönland yetkilileri, Grönland'ın satılık olmadığını yineleyerek ABD'yi reddetti. Gerginlik tırmanırken, birçok Avrupa NATO ülkesi bu topraklardaki askeri varlığını artırdı.

Hafta sonu Trump, bu ülkelere önümüzdeki ay %10'dan başlayıp Haziran ayında %25'e çıkacak yeni gümrük vergileri uygulamakla tehdit ederek yanıt verdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Dünya
İran protestolarda ölenlerin sayısını açıkladı
İran protestolarda ölenlerin sayısını açıkladı
İspanya'da tren makinistleri "güvenlik" için greve gidiyor
İspanya'da tren makinistleri "güvenlik" için greve gidiyor