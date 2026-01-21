Trump'tan kritik Grönland açıklaması: NATO krizi sona mı erdi?

Trump, bu müzakerelerin sonucunda, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan bir dizi Avrupa ülkesine cezai gümrük vergileri uygulamayacağını belirtti.

‘GÜMRÜK VERGİLERİNİ UYGULAMAYACAĞIM’

Trump'ın Truth Social'da duyurduğu anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada verdiği bilgiler şöyle:

“NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığım çok verimli görüşme sonucunda, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçirilirse, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacak. Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağım.

Grönland gerilimi sürüyor: Avrupa Parlamentosu'ndan kritik karar!

‘ALTIN KUBBE DE GÖRÜŞÜLÜYOR’

Grönland ile ilgili olarak The Golden Dome (Altın Kubbe) konusunda ek görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler ilerledikçe daha fazla bilgi paylaşılacaktır. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Elçi Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer kişiler müzakerelerden sorumlu olacaklar. Bana doğrudan rapor verecekler. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

GRÖNLAND KRİZİ SONA MI ERDİ?

Ayrıntılar eksik olmasına rağmen, bu duyuru, Trump'ın Grönland'ı ABD için satın alma konusundaki ısrarlı çabalarıyla ilgili süregelen tartışmada şaşırtıcı bir dönüm noktası oldu.

Trump yönetimi, son haftalarda, NATO müttefiki Danimarka'nın toprağı olmasına rağmen, adayı satın almayı ve hatta ABD ordusunu kullanarak kontrolünü ele geçirmeyi gündeme getirdi.

Son Dakika | Trump Davos'ta kendinden emin konuştu: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz

AVRUPA-ABD GERİLİMİ

Danimarka ve Grönland yetkilileri, Grönland'ın satılık olmadığını yineleyerek ABD'yi reddetti. Gerginlik tırmanırken, birçok Avrupa NATO ülkesi bu topraklardaki askeri varlığını artırdı.

Hafta sonu Trump, bu ülkelere önümüzdeki ay %10'dan başlayıp Haziran ayında %25'e çıkacak yeni gümrük vergileri uygulamakla tehdit ederek yanıt verdi.