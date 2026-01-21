Grönland gerilimi sürüyor: Avrupa Parlamentosu'ndan kritik karar!

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’a yönelik tutumu nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamıştı. Trump’ın açıklamasının ardından Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) da bir adım geldi. AP, Avrupa Birliği (AB) ile ABD’nin 2025 yılının Temmuz ayında üzerinde anlaşmaya vardığı ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu.

Konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yapan AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, AP’nin resmi olarak AB-ABD ticaret anlaşmasını süresiz biçimde askıya aldığını duyurdu.

Lange, Uluslararası Ticaret Komitesinin AB-ABD anlaşması konusunda yürüttüğü çalışmaları dondurmaya karar verdiğini belirtti.

Grönland Krizinde Trump’ın vergi şantajına AB’den ‘bazuka’ yanıtı

"ASKIYA ALMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMADI"

Lange, “Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehlikede. İşleri her zamanki gibi yapmaya devam etmek imkânsız. Grönland ve Danimarka ile Avrupa’daki müttefiklere yönelik devam eden ve artan tehditler, özellikle de gümrük vergisi tehditleri göz önüne alındığında, anlaşma üzerindeki çalışmaları askıya almaktan başka seçeneğimiz kalmadı.” ifadelerini kullandı.

AB-ABD anlaşmasına ilişkin yasal metnin AP süreci ve üye ülkelerle müzakeresi, Uluslararası Ticaret Komitesinin görev alanına giriyordu.

"BU SÜREÇTE ONAYLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

AP’deki Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ile Avrupa’yı Yenile (Renew Europe) gruplarının başkanları, Trump’ın Grönland’a yönelik tutumuna ve 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına tepki göstermiş; bu süreçte üzerinde uzlaşılan anlaşmanın onaylanmasının mümkün olmadığını açıklamıştı.

AB-ABD TİCARET ANLAŞMASI İÇİN AP’NİN ONAYI BEKLENİYORDU

AB ile ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025’te İskoçya’da yapılmıştı. Trump, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşma görüşmelerinin tamamlandığını; bu kapsamda AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD’nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı.

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP’nin onayı gerekiyordu.