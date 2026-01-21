Grönland Krizinde Trump’ın vergi şantajına AB’den ‘bazuka’ yanıtı

Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Büyük Britanya, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gelen tüm mallara yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını ancak bu ülkelerin ABD'nin Grönland'ı devralmasına izin vermemesi durumunda bu verginin uygulanacağını duyurdu . Bu durum , tam anlamıyla bir transatlantik ticaret savaşı korkusunu tetikledi . Ayrıca, Danimarka'dan Arktik adasının "tam ve eksiksiz satın alınması" konusunda bir anlaşmaya varılamaması durumunda, vergi oranının 1 Haziran'dan itibaren yüzde 25'e çıkarılacağını da sözlerine ekledi .

Avrupa Birliği (AB) liderleri , buna karşılık başka bir ülkeden gelen siyasi şantaj ve ticari baskıya karşı AB'ye daha güçlü yanıt araçları sağlamak üzere tasarlanmış olan ve "büyük bazuka" olarak da bilinen Baskı Karşıtı Araç'ı (ACI) uygulama tehdidinde bulundular .

BÜYÜK BAZUKA NEDİR?

2023 yılında kabul edilen ACI, başlangıçta Çin'in Litvanya'ya yönelik muamelesinden esinlenmişti ; Litvanya şirketleri, Baltık ülkesinin Tayvan ile bağlarını derinleştirmesinin ardından Pekin'den bir sürü bürokratik işlem ve ithalat yasağıyla karşı karşıya kalmıştı. AB, benzer durumlara yanıt olarak bu caydırıcı önlemi tasarladı, ancak bunu ABD'ye uygulayabileceğini beklemiyordu .

Mevcut mevzuata göre, ekonomik baskı, üçüncü bir ülkenin "Avrupa Birliği veya bir üye devlet tarafından belirli bir eylemin sona erdirilmesini, değiştirilmesini veya kabul edilmesini engellemek veya sağlamak amacıyla ticareti veya yatırımı etkileyen önlemler uygulaması veya uygulama tehdidinde bulunması" durumunda söz konusudur.

Alınacak önlemler, yol açtığı ekonomik zararla orantılı olmalı, aynı zamanda Avrupa üzerindeki sonuçları en aza indirmelidir.

Ancak İngiliz gazetesi Guardian'ın yazdığına göre, Avrupalı ​​tüketiciler "Apple" veya "Netflix" gibi Amerikan şirketleri için ek maliyetlere veya kısıtlamalara karşı çıkabilirler.

"Bazuka"nın nasıl kurulacağı ve önlemlerin ne kadar hızlı bir şekilde yürürlüğe gireceği

"Juronujz" gazetesinin yazdığına göre, bu araç otomatik değil ve uygulanması zaman alıyor. Birçoğu için bunun ardındaki güç, caydırıcılık biçiminde yatıyor.

Zorlama sorunu gündeme geldiğinde, Avrupa Komisyonu'nun davayı ve söz konusu üçüncü ülkenin eylemlerini değerlendirmek için dört ayı vardır; bundan sonra AB üye devletleri, "bazuka"yı devreye sokup sokmamaya nitelikli çoğunlukla (üyelerin en az yüzde 55'i "evet" oyu vermeli) karar vermelidir . Eğer bu gerçekleşirse, üçüncü ülke ile müzakere aşaması başlar. Müzakereler başarısız olursa, AB gümrük vergilerine karşı geniş bir yelpazede karşı önlemler uygulayabilir .

Birçok ikincil etki söz konusu. Bunlardan ilki , ticaret "bazukasının" daha önce hiç kullanılmamış olmasından kaynaklanıyor ; dolayısıyla bu önlemin ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde uygulanabileceği bilinmiyor. Üye devletler bu konuyu sık sık dile getiriyorlar, ancak bunun siyasi ve jeo-ekonomik düzlemde ne gibi sonuçlar doğurabileceğini gerçekten bilmiyorlar.

Bu seçenek, ABD'nin bloğa karşı cezalandırıcı gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulunduğu 2025 yılında gündeme gelmişti, ancak Çin'in geçen yılın sonlarında nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin ihracatına lisans verme uygulamasını bir silah olarak kullanmaya başlamasıyla da değerlendirilmişti; bu elementler Avrupa'nın teknoloji ve savunma sanayileri için hayati önem taşıyor.

AB HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Trump'ın gümrük vergisi tehdidine karşılık olarak AB'nin güçlü baskı karşıtı aracını kullanması yönündeki çağrılar artıyor. Bu seçeneği ilk dile getiren Fransız lider Emmanuel Macron oldu ve kısa süre sonra Alman Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil de ona katıldı. Öte yandan, Trump'a yakın İtalyan Başbakanı Giorgio Meloni ve İrlandalı siyasetçi Michael Martin bu öneriye karşı çıkıyor .

Mevcut duruma bakılırsa, AB şimdilik "bazuka"yı kullanmayacak gibi görünüyor. Brüksel'de düzenlenen acil diplomatik toplantıda diplomatik çözümlere öncelik verildi .

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Mertz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

"The Guardian" gazetesinin yazdığına göre, Avrupalılar bunun bir başka "Trump anı" (yani "Trump her zaman geri adım atar") olup olmayacağını görmek için bekliyorlar; bu ifade ABD başkanının gümrük vergileri konusundaki tutumunu nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Brüksel yetkilileri ayrıca Trump'ın gümrük vergilerinin yasallığına ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını da bekliyor.

AB, ACI'yi caydırıcı bir unsur olarak gördüğünü ve tarifeler hayata geçene kadar önleyici tedbirler almayacağını her zaman vurgulamıştır .

İrlanda gazetesi "Journal"ın yazdığı gibi, Avrupa Birliği'nin diğer seçenekleri şunlardır:

AB, Avrupa ülkelerinin elinde bulunan tahvilleri satarak ABD tahvil piyasasını istikrarsızlaştırmaya çalışabilir; bu da ABD ekonomisi üzerinde baskı oluşturacaktır.

AB veya bireysel üye ülkeler, son çare olarak Avrupa'daki ABD askeri üslerini kapatmayı bir baskı önlemi olarak değerlendirebilirler; ancak bu aşırı bir seçenektir ve nadiren kamuoyunda dile getirilir.

AB, daha önce ABD ile kararlaştırılan gümrük tarifelerini veya anlaşmaları askıya alabilir; bu da Trump üzerindeki baskıyı artırır ve ABD'nin ticaret ayrıcalıklarını sınırlar.

BİR TİCARET SAVAŞINDA EN ÇOK KİM KAYBEDER?

İki şey kesin ve belki de en önemlisi:

Eğer Danimarka ve müttefiklerine yönelik gümrük vergileri 1 Şubat'ta yürürlüğe girerse, AB ve ABD yeni bir ticaret savaşına girecek.

Herhangi bir ticaret savaşı, uluslararası bir anlaşmazlığın ortasında kalan tüketiciler için zorluk anlamına gelecektir.

Trump'ın hedef aldığı ülkelerden ABD'nin geçen yılki toplam ithalat değeri 365 milyar doları aştı; bu da AB'nin ABD'ye yaptığı ihracatın yaklaşık yarısına denk geliyor . En çok ithalatı 160 milyar doların üzerinde Almanya yaparken, onu 68 milyar dolarla Büyük Britanya ve 60 milyar dolarla Fransa izledi.

Goldman Sachs, yüzde 10'luk bir gümrük vergisinin, ihracattaki azalma yoluyla etkilenen Avrupa ülkelerinin reel GSYİH'sını yüzde 0,1 ile 0,2 arasında düşüreceğini tahmin ediyor. Gümrük vergisi tüm mallara uygulanırsa, en büyük darbeyi Almanya alacak ve bu oran yüzde 0,3'e kadar çıkacak. Tüm Euro Bölgesi için etki yaklaşık yüzde 0,1 olacak ve Büyük Britanya'da da benzer bir etki görülecektir.

AB-ABD ticaret savaşının en büyük kaybedeni Almanya olurdu

Ancak ABD de bu sonuçlardan muaf kalmayacaktı. Sınırda ek vergiler Amerikan işletmeleri ve tüketicileri tarafından ödenecek, bu da faaliyetleri ve yatırımları etkileyecek ve enflasyonu da körükleyebilirdi .

Uluslararası Para Fonu (IMF) baş ekonomisti Pierre-Olivier Gurrinchas, "göze göz, dişe diş" ilkesine dayalı bir ticaret savaşının küresel üretimi yaklaşık yüzde 0,3 oranında azaltabileceği konusunda uyardı .

- Ticaret savaşında kazanan olmadığını hepimiz biliyoruz - dedi.

(Guardian, Euronews)