Göçmen polisinin ikinci cinayeti ABD'yi karıştırdı! Trump suçu demokratlara attı: Obama vatandaşları sokağa çağırdı!

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde federal göçmenlik ajanları (ICE) tarafından 37 yaşındaki ABD vatandaşı Alex Pretti’nin vurularak öldürülmesi sonrası ülkede tansiyon yükseldi. Olayın ardından Minneapolis başta olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri düzenlenirken, ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden art arda açıklamalar geldi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, yaptıkları ortak açıklamada Pretti’nin ölümünü “yürek parçalayıcı bir trajedi” olarak nitelendirerek, vatandaşları protestolara destek vermeye çağırdı. Açıklamada, “Alex Pretti’nin öldürülmesine bir son verilmelidir. Bu süreçte her Amerikalı, Minneapolis’te ve ülkenin diğer bölgelerinde yükselen barışçıl protesto dalgasını desteklemeli ve bundan ilham almalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Obama, sosyal medya hesabından yaptığı ayrı bir paylaşımda ise olayın yalnızca bir bireyin ölümü olmadığını vurgulayarak, “Alex Pretti’nin öldürülmesi, parti ayrımı gözetmeksizin her Amerikalı için temel değerlerimizin giderek daha fazla saldırı altında olduğuna dair bir uyarı olmalıdır” dedi.

Barrack Obama, eşi Michelle Obama ile yaptıkları ortak açıklamayı da paylaştı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alex Pretti’nin öldürülmesi yürek parçalayıcı bir trajedidir. Aynı zamanda, parti ayrımı gözetmeksizin her Amerikalı için, bir ulus olarak benimsediğimiz temel değerlerin birçoğunun giderek daha fazla saldırı altında olduğuna dair bir uyarı niteliği taşımalıdır. Federal kolluk kuvvetleri ve göçmenlik ajanlarının zor bir görevi vardır. Ancak Amerikalılar, bu görevleri hukuka uygun ve hesap verebilir bir şekilde yerine getirmelerini ve kamu güvenliğini sağlamak için eyalet ve yerel yetkililere karşı değil, onlarla birlikte çalışmalarını bekler. Minnesota’da gördüğümüz ise bu değildir. Hatta tam tersini görüyoruz. Haftalardır ülke genelinde insanlar, maskeli ICE görevlilerinin ve diğer federal ajanların cezasızlık duygusuyla hareket etmesine; büyük bir Amerikan kentinin sakinlerini korkutmak, taciz etmek, kışkırtmak ve tehlikeye atmak amacıyla tasarlanmış gibi görünen taktikler uygulamasına haklı olarak öfke duyuyor. İç Güvenlik Bakanlığı’nın Trump’ın ilk dönemindeki eski başhukuk müşavirinin dahi utanç verici, hukuksuz ve zalim olarak nitelediği bu benzeri görülmemiş yöntemler, artık iki ABD vatandaşının ölümcül şekilde vurulmasıyla sonuçlanmıştır. Buna rağmen, görevlendirdikleri ajanlar üzerinde bir ölçüde disiplin ve hesap verebilirlik sağlamaya çalışmak yerine, Başkan ve mevcut yönetim yetkilileri durumu tırmandırmaya hevesli görünmekte; Sayın Pretti ve Renee Good’un vurulmalarına ilişkin kamuoyuna sundukları açıklamalar ise herhangi bir ciddi soruşturmaya dayanmamakta ve video kanıtlarıyla doğrudan çelişiyor gibi görünmektedir. Buna bir son verilmelidir. Bu son trajedinin ardından, yönetim yetkililerinin yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmelerini ve daha fazla kaosu önlemek ve meşru kolluk hedeflerine ulaşmak için Vali Walz, Belediye Başkanı Frey ile eyalet ve yerel polis güçleriyle yapıcı biçimde çalışmanın yollarını bulmalarını umuyoruz. Bu süreçte, her Amerikalı Minneapolis’te ve ülkenin diğer bölgelerinde yükselen barışçıl protesto dalgasını desteklemeli ve bundan ilham almalıdır. Bu protestolar, nihayetinde yurttaşlar olarak adaletsizliğe karşı ses çıkarmanın, temel özgürlüklerimizi korumanın ve hükümetimizi hesap vermeye zorlamanın her birimizin sorumluluğu olduğunu zamanında bir kez daha hatırlatmaktadır."

TRUMP SUÇU DEMOKRATLARA ATTI

ABD Başkanı Donald Trump ise yaşanan ölümler nedeniyle demokratları hedef aldı. Minneapolis’te ICE ekiplerinin iki ABD vatandaşının ölümüne yol açan olaylarda, demokratların yönettiği eyalet ve şehirlerin federal birimlerle iş birliği yapmayı reddetmesinin etkili olduğunu savundu.

Trump, Joe Biden döneminde on binlerce “suçlu düzensiz göçmenin” ülkeye girdiğini ileri sürerek, kendi başlattığı sınır dışı operasyonlarının Cumhuriyetçi eyaletlerde sorunsuz şekilde ilerlediğini iddia etti. Demokratların yönettiği bölgelerde ise ICE operasyonlarının engellendiğini belirten Trump, “Demokrat eyaletler ICE ile iş birliğini reddederek tehlikeli bir ortam yaratıyor. Demokratların yol açtığı bu kaosun sonucu olarak iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

OLAYIN ARKA PLANI: 15 GÜNDE İKİ ÖLÜM

Minneapolis'te son iki hafta içinde ICE ajanlarının karıştığı operasyonlarda iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti. 7 Ocak 2026'da 37 yaşındaki yazar ve şair Renee Nicole Good, aracının içindeyken bir federal ajanın açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. 24 Ocak 2026'da ise yine 37 yaşında olan ve VA hastanesinde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti, federal ajanlar tarafından vurularak hayatını kaybetti. Tanıklar ve aile üyeleri, Pretti'nin silahsız olduğunu ve olay sırasında sadece telefonunu tuttuğunu ifade ederken; federal yetkililer, ajanların kendilerini savunmak amacıyla ateş açtığını iddia ediyor.

YEREL YÖNETİMDEN SERT TEPKİ

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ve Minnesota Valisi Tim Walz, Trump yönetimini şehri "işgal etmekle" ve orantısız güç kullanmakla suçladı. Frey, "Daha kaç Amerikalının ölmesi gerekiyor?" diyerek operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Öte yandan Trump, Kongre'ye "sığınak şehirleri" (sanctuary cities) sona erdirecek yasayı geçirme çağrısını yineledi.