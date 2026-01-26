ABD ICE cinayetlerine karşı ayaklandı: Beyaz Saray ve eyalet yönetimleri birbirine girdi

Cumartesi günü bir federal göçmenlik ajanının bir ABD vatandaşını öldürmesi, Minneapolis'te bu ay yaşanan ikinci benzer olay eyalet ve şehir yöneticilerinin Beyaz Saray'dan şehirdeki operasyonları sonlandırması yönündeki sert taleplerine yol açtı. Uzmanlar, bu hamlenin ülkedeki anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğini ifade ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA: 'MEŞRU SAVUNMA'

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, olayı bir saldırı olarak nitelendirerek, bir Sınır Devriye görevlisinin, elinde tabanca bulunan bir adamın kendilerine yaklaşıp silahını almaya çalışanlara şiddetle direnmesi üzerine meşru savunma amaçlı ateş ettiğini belirtti. Bakanlık, 37 yaşındaki Alex Pretti olarak tanımlanan adamın üzerinde tabanca ve mühimmat bulunduğunu öne sürdü.

Minnesota'da ICE polisi bir kişiyi daha vurdu! Öldürülen kişinin kimliği açıklandı

VİDEOLAR AÇIKLAMAYLA ÇELİŞİYOR

Ancak olay yerinden çekilen videolarda Pretti'nin elinde silah değil telefon olduğu ve göçmenlik ajanları tarafından yere itilen diğer protestoculara yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Federal hükümetin açıklaması, daha önce 7 Ocak'ta öldürülen Renee Good vakasında olduğu gibi, görüntülerle ciddi şekilde çelişiyor.

Minneapolis’te Çifte Standart

NE OLMUŞTU

Olayın ardından ülke genelinde gösteriler başladı. Minneapolis'te protestocular sokakları kapattı ve "ICE defol" sloganları attı. Minnesota Valisi Tim Walz, soruşturmanın federal hükümete bırakılamayacağını belirterek, "Bu soruşturmayı federal hükümetin yürütmesine güvenilemez. Eyalet bu konuyu ele alacak" dedi.

GÖZALTINDA ÖLÜMLER

Bu ay en az altı göçmen federal gözaltında hayatını kaybetti. Bu, mevcut ABD yönetiminin göçmenlik uygulamalarını keskin bir şekilde sıkılaştırmasıyla birlikte ölümlerde dikkat çekici bir artışa işaret ediyor. Sıkı önlemler, yaklaşık 3.000 federal ajanın görevlendirildiği Minneapolis'e odaklanmış durumda.