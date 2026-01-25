Minnesota'da ICE polisi bir kişiyi daha vurdu! Öldürülen kişinin kimliği açıklandı

Minnesota'da düzenlenen protestolar sırasında, ICE polisleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken bir kişi daha öldürüldü. Hayatını kaybeden kişinin AFGE üyelerinden 37 yaşındaki Alex Jeffrey Pretti olduğu açıklandı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışırken vuruldu.

Olay, Minneapolis kentinin 26 Sokak ile Nicollet Caddesi civarında meydana geldi.

9-10 EL SİLAH SESİ DUYUDU

8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu öğrenildi.

Amerikan göçmen polisi 5 yaşındaki çocuğu gözaltına aldıAmerikan göçmen polisi 5 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

Bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el, hemen ardından 9-10 el sıkılan silah sesinin duyulduğu belirtildi.

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

ICE ekipleri tarafından vurularak öldürülen kişinin kimliği belli oldu.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden Alex Jeffrey Pretti olduğunu duyurdu.

AFGE, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir sendika üyemiz bugün hayatını kaybetti; bu başlı başına yıkıcı bir durum. Kendi üyelerimizden birinin başına gelen bu trajedi bizi derinden sarstı."

AMERİKAN HEMŞİRELER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Minneapolis VA Sağlık Sistemi'ne bağlı profesyonel çalışanları temsil eden AFGE’nin açıklamasında, Pretti’nin yoğun bakım hemşiresi olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Olayın ardından Amerikan Hemşireler Birliği de bir açıklama yayımlayarak Pretti'nin ölümünden "derinden rahatsızlık" duyduklarını belirtti.

BİR KİŞİ DAHA VURULMUŞTU

Minneapolis'te devam eden protestolar sırasında ICE ekipleri bir kişiyi daha vurmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini bir beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, söz konusu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." demişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

