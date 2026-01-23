Amerikan göçmen polisi 5 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

Yayınlanma:
ABD’nin Minnesota eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yürüttüğü bir operasyon sırasında 5 yaşındaki Liam Ramos babasıyla birlikte gözaltına alındı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), operasyonun hedefinin "yasa dışı göçmen" statüsündeki baba Adrian Alexander Conejo Arias olduğunu açıkladı. ICE yetkilileri, babanın ekipleri görünce kaçmaya çalışarak oğlunu terk ettiğini iddia etti. Kurumdan yapılan açıklamada, çocuğun teknik olarak gözaltına alınmadığı, dondurucu soğuk nedeniyle koruma altına alındığı ve babanın talebi üzerine birlikte tutulduğu savunuldu.

OKUL VE AİLEDEN SERT İTİRAZ: "TÜM KURALLARA UYDUK"

BBC2de yer alan habere göre, ailenin avukatı Marc Prokosch, Liam ve babasının 2024 yılında Ekvador’dan yasal yollarla sığınma talebinde bulunduğunu ve prosedürleri takip ettiklerini belirtti. Columbia Heights Okul Bölgesi Müfettişi Zena Stenvik ise şu ana kadar dört öğrencinin benzer şekilde gözaltına alındığını vurgulayarak, "5 yaşındaki bir çocuk nasıl suçlu gibi muamele görür?" sorusunu sordu. Bir okul kurulu üyesi, olay yerinde çocuğu yanına almayı teklif etmesine rağmen ICE ajanlarının buna izin vermediğini açıkladı.

SİYASİ BÖLÜNME: JD VANCE EKİPLERİ SAVUNDU

Tartışmalara ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de katıldı. Minnesota ziyareti sırasında konuşan Vance, babanın kaçtığı iddiasına dayanarak, "Ekipler çocuğun donarak ölmesine izin mi vermeliydi?" diyerek ICE'ın müdahalesini savundu. Bu açıklama, federal operasyonların sertliğinden şikayet eden yerel yetkililerin tepkisini daha da artırdı.

ABD'de polisler öldürdükleri kadın için doktora izin vermemişti: Görüntüleri ortaya çıktıABD'de polisler öldürdükleri kadın için doktora izin vermemişti: Görüntüleri ortaya çıktı

"METRO SURGE" OPERASYONU VE YENİ BÜTÇE

Bölgede "Metro Surge" adı verilen göçmenlik operasyonları protestoları beraberinde getirirken, ABD Temsilciler Meclisi tartışmaların gölgesinde ICE'a 10 milyar dolarlık ek kaynak ayrılmasını öngören bütçe tasarısını onaylayarak Senato’ya gönderdi. Bu bütçenin onaylanması durumunda, sınır dışı operasyonlarının ve denetimlerin daha da sıkılaşması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

