Gündemi sarsacak rehabilitasyon iddiası: Suriye’deki IŞİD’li Türk vatandaşları geri getirilecek!

Kuzey Suriye'deki Al Hol ve Al Roj kamplarında tutulan ve IŞİD bağlantılı oldukları belirtilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınlar ile 12 yaş altı çocukların Türkiye'ye getirileceği iddia edildi.

REHABİLİTASYON SONRASI TÜRKİYE'YE GETİRİLECEKLER İDDİASI

Kısa Dalga’nın haberine göre diplomatik kaynaklar, söz konusu kadın ve çocukların rehabilitasyon ve entegrasyon süreçlerinin ardından Türkiye'ye getirileceği garantisinin verildiğini öne sürdü.

KAMPLARDA GÖRÜŞMELER VE İNCELEMELER YAPILDI

İddiaya göre, Türkiye'den bir ekip ağustos ayında bahsi geçen kamplara giderek kadınlarla birebir görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde IŞİD'e katılım süreçleri dinlendi, parmak izleri alındı ve fotoğrafları çekildi. Çatışma bölgesinde doğan çocukların kimliklerine ve babalarının kimliğine yönelik testlerin yapıldığı da iddialar arasında.

ÇOCUKLARIN DEVLET KORUMASINA ALINMASI PLANLANIYOR

Türkiye'ye getirilmesi planlanan çocukların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, travma konusunda uzman ekipler tarafından rehabilite edildikten sonra devlet korumasına alınması öngörülüyor. Velayet süreçlerinin ise terapi ve entegrasyon programları tamamlandıktan sonra başlatılacağı belirtiliyor.

SÜRECİN 2027'DE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Söz konusu rehabilitasyon, entegrasyon ve hukuki süreçlerin 2027 yılı ortalarına kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Kampların güvenliğinin ise ABD askerleri, Suriye ordusu ve ABD tarafından eğitilen özel ekipler tarafından sağlandığı aktarıldı.