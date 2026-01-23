Son dakika... Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi: IŞİD saldırısının ardından Yalova Emniyet Müdürü merkeze çekilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama listesinde Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de yer almış, Bitirik merkeze çekilmişti. Atamaların ardından Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Yerlikaya, Emniyet Teşkilatı’nın ülkenin huzur ve güvenliği için aziz milletin emrinde kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğini vurgulayarak yeni görevlerine başlayan emniyet müdürlerine başarı diledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla üç ilin emniyet müdürü değişti.

Karar kapsamında, geçtiğimiz günlerde IŞİD saldırısının düzenlendiği ve üç polisin şehit olduğu Yalova’da görev yapan Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevden alınarak merkeze çekildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atamaları gerçekleştirilen emniyet müdürleri için tebrik mesajı yayımlandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni görevlerine başlayan emniyet müdürlerine başarı dilekleri iletirken, görev süresi sona eren emniyet müdürlerine de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Son dakika|Emniyet'te üst düzey görevden alma: IŞİD saldırısının ardından Yalova Emniyet Müdürü merkeze çekildiSon dakika|Emniyet'te üst düzey görevden alma: IŞİD saldırısının ardından Yalova Emniyet Müdürü merkeze çekildi

IŞİD saldırısının ardından merkeze çekilen Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'in de yer aldığı atama listesini paylaşan Yerlikaya, Emniyet Teşkilatı’nın ülkenin huzur ve güvenliği için aziz milletin emrinde kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

