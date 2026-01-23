Son dakika|Emniyet'te üst düzey görevden alma: IŞİD saldırısının ardından Yalova Emniyet Müdürü merkeze çekildi
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile 3 ilin Emniyet Müdürleri değişti.
Geçtiğimiz günlerde IŞİD saldırısının yapıldığı ve 3 polisin şehit olduğu Yalova'nın Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevden alınarak merkeze çekildi.
29 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 3 polisin şehit olmasının ardından 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Yalova Valisi Hülya Kaya da merkeze çekilmişti.
Yalova operasyonunda 'zafiyet ve ihmal' iddiası araştırılacak
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, 23 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
2026/30 sayılı kararla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bazı il emniyet müdürlüklerinde görev değişikliklerine gidildi.
2 İSİM EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE ALINDI
Karar doğrultusunda Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.