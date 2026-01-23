Son dakika|Emniyet'te üst düzey görevden alma: IŞİD saldırısının ardından Yalova Emniyet Müdürü merkeze çekildi

Son dakika|Emniyet'te üst düzey görevden alma: IŞİD saldırısının ardından Yalova Emniyet Müdürü merkeze çekildi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Resmî Gazete kararına göre 3 ilde emniyet müdürü değişti. IŞİD saldırısında 3 polisin şehit olduğu Yalova'nın emniyet müdürü de görevden alınanlar arasında yer alıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile 3 ilin Emniyet Müdürleri değişti.

Geçtiğimiz günlerde IŞİD saldırısının yapıldığı ve 3 polisin şehit olduğu Yalova'nın Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevden alınarak merkeze çekildi.

29 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 3 polisin şehit olmasının ardından 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Yalova Valisi Hülya Kaya da merkeze çekilmişti.

Yalova operasyonunda 'zafiyet ve ihmal' iddiası araştırılacakYalova operasyonunda 'zafiyet ve ihmal' iddiası araştırılacak

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, 23 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

2026/30 sayılı kararla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bazı il emniyet müdürlüklerinde görev değişikliklerine gidildi.

emniyet-atama-001.webp

2 İSİM EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE ALINDI

Karar doğrultusunda Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Türkiye
Son Dakika | Gazeteci Furkan Karabay İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika | Gazeteci Furkan Karabay İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı
YÖK'ten üniversitelere 'İranlı öğrenciler' yazısı: Kolaylık sağlayın
YÖK'ten üniversitelere 'İranlı öğrenciler' yazısı: Kolaylık sağlayın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın