Son dakika|Emniyet'te üst düzey görevden alma: IŞİD saldırısının ardından Yalova Emniyet Müdürü merkeze çekildi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Resmî Gazete kararına göre 3 ilde emniyet müdürü değişti. IŞİD saldırısında 3 polisin şehit olduğu Yalova'nın emniyet müdürü de görevden alınanlar arasında yer alıyor.