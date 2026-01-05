Yalova operasyonunda 'zafiyet ve ihmal' iddiası araştırılacak

İçişleri Bakanlığı, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu IŞİD operasyonu için müfettiş görevlendirdi. 6 saat süren çatışmada "zafiyet ve ihmal" olup olmadığı incelenecek.

İçişleri Bakanlığı, Yalova’da üç polisin şehit olmasıyla sonuçlanan olayın araştırılması amacıyla müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, IŞİD hücresine yönelik operasyonda zafiyet veya ihmal olup olmadığını araştırıp rapor hazırlayacak.

6 SAAT SÜREN ÇATIŞMA VE İDDİALAR İNCELEMEDE

Yalova’nın Çiftlikköy bölgesinde 29 Aralık gecesi daha önceden tespit edilen bir adrese yönelik polis operasyonu sırasında yaşanan 6 saatlik çatışmayla ilgili gündeme gelen iddialar sonrasında İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. T24'te yer alan habere göre Bakan Ali Yerlikaya’nın onayı sonrasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan görevlendirilen müfettişler, sürecin tüm aşamalarını inceleyecek.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA GÜNDEME GELEBİLİR

Operasyon sırasında yaşanan ve altı IŞİD’linin öldürüldüğü çatışmada üç polisin şehit olmasının nedenlerini araştıracak olan müfettiş heyeti, Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik başta olmak üzere operasyonda görev alan personelin bilgisine başvuracak.

Ayrıca, operasyon öncesinde ve sırasında yaşanan gelişmelerle ilgili belgelerde inceleme yapacak olan müfettişler araştırma raporu hazırlayıp bakanlığa sunacak. Ön inceleme sırasında müfettişlerin, sürecin gidişatına göre kimi personeli görevden uzaklaştırma işlemi yapması gerekecek.

İHMAL TESPİT EDİLİRSE ADLİ SORUŞTURMA AÇILACAK

Müfettişlerin yapacağı ön incelemede zafiyet ve ihmal bulgularına ulaşılması halinde İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenecek ve ikinci aşamaya geçilecek. Soruşturma izni sonrasında hazırlanacak raporun Yalova Adliyesi’ne gönderilerek süreçte ihmali bulunanlarla ilgili adli soruşturma başlatılması gündeme gelecek.

