Yalova'da peş peşe IŞİD operasyonu! Tutuklu sayısı yükseldi
Yalova’da üç polisin şehit olduğu IŞİD operasyonunun ardından yürütülen soruşturmada 73 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 30’u tutuklandı, 43’ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece toplam tutuklama sayısı 56’ya çıktı.

Yalova’da üç polisin şehit olduğu terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonunun ardından kent genelinde yürütülen soruşturmada yeni tutuklamalar yapıldı.

Kentte devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheli de adliyeye götürüldü.

Şüphelilerden 30’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 43’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOPLAM 56 TUTUKLAMA OLDU

Böylece dosya kapsamında tutuklananların sayısı 56’ya yükseldi.

29 Aralık’ta İsmet Paşa Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda bir evden açılan ateş sonucu üç polis şehit olmuş, dokuz güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Evde bulunan kadın ve çocuklar sağ olarak tahliye edilmiş, çatışmada altı terörist etkisiz hâle getirilmişti.

Operasyonda polisler, 47 yaşındaki İlker Pehlivan , 50 yaşındaki Turgut Külünk ve 49 yaşındaki Yasin Koçyiğit şehit düşmüştü.

