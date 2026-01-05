Yalova'daki IŞİD'liler düdüklü tencereden bomba yapmış!

Yayınlanma:
Yalova Elmacık Köyü’nde 29 Aralık’ta IŞİD’e ait hücre evine düzenlenen operasyonda sabaha kadar süren çatışmada 3 polis şehit oldu, dördü kardeş 6 terörist öldürüldü. Dosyaya göre evde silahların yanı sıra piknik tüpü ve düdüklü tencereden yapılmış el yapımı bomba düzenekleri bulundu. İsmail Saymaz, çatışma öncesi “Cihat başladı” sözlerinin duyulduğunu yazdı.

Yalova’da Elmacık Köyü'nde Terörle Mücadele ekipleri, 29 Aralık’ta terör örgütü IŞİD bir hücre evine operasyon düzenledi. Evdeki teröristlerin direnişe geçmesiyle başlayan çatışma sabaha kadar sürdü. Saat 02.10’da başlayan ve 09.40’ta sona eren çatışmada üç polis şehit düştü, dördü kardeş olan altı IŞİD'li terörist öldürüldü.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde evdeki kadınlardan B., çatışma başlamadan önce salondan “Cihat başladı!” ve “Biz esarete düşmek istemiyoruz” sözlerini duyduğunu anlattı.

DÜDÜKLÜ TENCEREDEN BOMBA YAPMIŞLAR

Soruşturma dosyasına göre evde sadece tüfekler değil, el yapımı patlayıcı düzenekleri de bulundu.

Öldürülen IŞİD'li teröristin eşi N., evin mutfağında piknik tüpleri ve düdüklü tencere gördüğünü söyledi.

‘Cihat başladı’ dediler ve ateş ettiler‘Cihat başladı’ dediler ve ateş ettiler

Savcılığın da tencerede bomba düzeneği tespit ettiği ortaya çıktı. İsmail Saymaz, köşesinde şunları yazdı:

"N., Lütfi Sordabak’ın eşi.

2004 doğumlu.

Evdeki piknik tüpleri ve düdüklü tencereyi görmüş.

“Bunlar mutfak tarafındaki odadaydı. Bunları erkeklerin olduğu tarafta bıraktık. Erkeklerin bununla ne yapacaklarını bilmiyorum. Eşime ne için kullanacaklarını soramadım. Polisi beklemiyorduk. Evdeki hazırlıklara dair bilgim yoktu” diyor.

Savcılık piknik tüplerde ve düdüklü tencerede bomba düzeneği tespit etmiş."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

