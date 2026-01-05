Yalova'daki IŞİD'liler düdüklü tencereden bomba yapmış!

Yalova’da Elmacık Köyü'nde Terörle Mücadele ekipleri, 29 Aralık’ta terör örgütü IŞİD bir hücre evine operasyon düzenledi. Evdeki teröristlerin direnişe geçmesiyle başlayan çatışma sabaha kadar sürdü. Saat 02.10’da başlayan ve 09.40’ta sona eren çatışmada üç polis şehit düştü, dördü kardeş olan altı IŞİD'li terörist öldürüldü.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde evdeki kadınlardan B., çatışma başlamadan önce salondan “Cihat başladı!” ve “Biz esarete düşmek istemiyoruz” sözlerini duyduğunu anlattı.

DÜDÜKLÜ TENCEREDEN BOMBA YAPMIŞLAR

Soruşturma dosyasına göre evde sadece tüfekler değil, el yapımı patlayıcı düzenekleri de bulundu.

Öldürülen IŞİD'li teröristin eşi N., evin mutfağında piknik tüpleri ve düdüklü tencere gördüğünü söyledi.

‘Cihat başladı’ dediler ve ateş ettiler

Savcılığın da tencerede bomba düzeneği tespit ettiği ortaya çıktı. İsmail Saymaz, köşesinde şunları yazdı: