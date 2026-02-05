En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek

Yayınlanma:
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye şirket personelinin 2026 yılı maaş artış oranlarını açıkladı.

Şirket işçilerinin maaşlarına ortalama yüzde 30,9 zam yapılırken, en düşük maaş 36 bin 451 liradan 47 bin 304 liraya, en yüksek maaş ise 52 bin 231 liradan 68 bin 369 liraya yükseltildi. Özarslan, ayrıca çalışanlara Ramazan Bayramı öncesi 4 bin lira, Kurban Bayramı öncesi ise 6 bin lira bayram hediyesi verileceğini duyurdu.

Belediye önünde düzenlenen törenle işçiler zam oranlarını öğrenmenin sevincini yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Yeşilyurt, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve belediye işçileri katıldı.

En düşük maaş 95 bin lira oldu: Halay çekerek kutladılarEn düşük maaş 95 bin lira oldu: Halay çekerek kutladılar

HALAY ÇEKEREK KUTLAMA YAPTILAR

Davullu zurnalı törende, zam oranını öğrenerek büyük sevinç yaşayan işçiler, halay çekerek kutlama yaptı. Başkan Özarslan da işçilerle halay çekerek, onların mutluluğuna ortak oldu.

ÖZARSLAN: ORTALAMA YÜZDE 30,9 ZAM YAPTIK

Başkan Özarslan, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kıymetli yol arkadaşlarım, davamız insanlık davasıdır. Biz ötesini bilmeyiz. Diline, dinine, rengine bakmadan bütün insanlığa aynı hayranlıkla, aynı nazarla bakarız elhamdülillah. Bizim için ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ anlayışındayız ve öyle de devam edeceğiz. Burada da sağ olsun Keçiörenli halkımız bizlere bu hizmeti yapma imkânı verdi. Ve sizin gibi kıymetli yol arkadaşlarımızla birlikte, kapımızdan gelene ‘Bize oy verdiniz mi, vermediniz mi? Partilimiz misiniz, değil misiniz?’ demeden halka hizmet, Hakk’a hizmet anlayışıyla hizmetlerimize çok şükür devam ediyoruz. Bu noktada da elimizden geldiği ölçüde, bize verilen imkânlar çerçevesinde hizmetlerimizi siz mesai arkadaşlarımızla birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Bütün personelim benim kardeşimdir, ağabeyimdir, ablamdır, bacımdır, yol arkadaşımdır. Herkes benim için eşittir ve kıymetlidir.

Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Kurmaylarımızla bir araya geldik, çalışmalar yaptık. Sendika temsilcilerimizle bir araya geldik. ‘Olması gereken en üst şartları zorlayarak neler yapabiliriz?’ onun derdinde olduk. Ortalama yüzde 30,9 zam yaptık. Buna göre en alt düzeyde maaş alacak kıymetli mesai arkadaşımın maaşı 36 bin 451 TL’den 47 bin 304 TL’ye çıkıyor. 52 bin 231 TL olan en yüksek maaş da 68 bin 369 TL’ye çıkıyor. Allah hayırlı, mübarek etsin. Ayrıca geçmiş dönemde olmadığını gördüğümüz ve evlerinize, o mübarek bayram günlerinde az da olsa birer harçlık götürebilmeniz için Ramazan Bayramı öncesi 4 bin TL, Kurban Bayramı öncesi 6 bin TL bayram hediyesi veriyoruz. Sizleri seviyor, bağrıma basıyor, Allah’a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene."

