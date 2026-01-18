En düşük maaş 95 bin lira oldu: Halay çekerek kutladılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki CAVO Otomotiv'le Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı.

Anlaşmanın detayları sendika tarafından duyuruldu.

Buna göre; en düşük maaş sosyal ödemelerle birlikte 95 bin liraya çıkarıldı.

FABRİKADA HALAY ÇEKTİLER

Sendikadan yapılan açıklamada, tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada ücret ve ikramiye ile birlikte maaşların 83 bin liraya çıktığı, her ay düzenli ödenen diğer sosyal haklar eklendiğinde de net 95 bin lira olduğu belirtildi. Anlaşma haberi işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Birleşik Metal İş Sendikası'nın toplu iş sözleme görüşmelerinde anlaşmaya varıldığının açıklanmasının ardından işçiler fabrikanın içinde halay çektiler.

