En düşük maaş 95 bin lira oldu: Halay çekerek kutladılar

En düşük maaş 95 bin lira oldu: Halay çekerek kutladılar
Yayınlanma:
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki firmada en düşük maaş 95 bin liraya çıkartılınca işçiler halay çekerek kutlama yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki CAVO Otomotiv'le Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı.
Anlaşmanın detayları sendika tarafından duyuruldu.

Emeklilerden 'lokmalı' maaş protestosu: Yapılmayan zamlarla vefat ettikEmeklilerden 'lokmalı' maaş protestosu: Yapılmayan zamlarla vefat ettik

Buna göre; en düşük maaş sosyal ödemelerle birlikte 95 bin liraya çıkarıldı.

FABRİKADA HALAY ÇEKTİLER

Sendikadan yapılan açıklamada, tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada ücret ve ikramiye ile birlikte maaşların 83 bin liraya çıktığı, her ay düzenli ödenen diğer sosyal haklar eklendiğinde de net 95 bin lira olduğu belirtildi. Anlaşma haberi işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Birleşik Metal İş Sendikası'nın toplu iş sözleme görüşmelerinde anlaşmaya varıldığının açıklanmasının ardından işçiler fabrikanın içinde halay çektiler.

.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Ekonomi
Elektrikli süpürgeden hiper spor otomobile: Yeni bir Çinli oyuncu pazara giriyor!
Elektrikli süpürgeden hiper spor otomobile: Yeni bir Çinli oyuncu pazara giriyor!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!