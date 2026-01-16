Emeklilerden 'lokmalı' maaş protestosu: Yapılmayan zamlarla vefat ettik

Giresun'da 2026 yılı Ocak ayı için belirlenen zam oranlarının açlık sınırının çok altında kaldığını savunan emekliler, Hacı Miktat Camisi önünde Cuma namazı çıkışı vatandaşlara lokma dağıtarak "emeklilerin öldüğünü" sembolize eden bir protesto gerçekleştirdi.

Giresun şehir merkezinde bulunan Hacı Miktat Camisi önünde emekliler lokma dağıttı. Hükümetin emeklilere verdiği zamları protesto eden Birleşik Emekliler Sendikası'nın eyleminde Cuma namazından çıkan emeklilere ve yurttaşlara lokma ikram edildi. Eylemde, emekli aylıklarının yetersizliğine ve geçim koşullarının her geçen gün ağırlaşmasına dikkat çekildi.

Bir emekli yurttaş tepkisini "Yöneticilerimizin gözü aydın. Çünkü emeklilerin çok yaşadığını, ölmediğini ima ediyorlardı. Hükümetimizin ve küçük ortağının sayesinde emeklilerimiz can vermiş sayılırlar. Hayatta kalabilecek olanlar ne ala, kalabildikleri kadar kalacaklar ama gerisi için maalesef az önce lokma dağıtıldı, ben de aldım, ben de emekliyim. Ne diyelim? Vatandaşımızın, emeklilerimizin başı sağ olsun; hükümetimizin gözü aydın." ifadeleriyle dile getirdi.

"MAAŞLARA YAPILMAYAN ZAMLARLA BERABER EMEKLİ VEFAT ETMİŞTİR"

Birleşik Emekliler Sendikası temcilcisi Birol Bayraktar da yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Emekliye lokma dağıtılmasındaki asıl sebep toplumu uyandırmak, farkındalık oluşturmak. Emeklinin artık geçinemediğini anlatmak. Emekli can çekişiyordu, maaşlara yapılmayan zamlarla beraber emekli vefat etmiştir. Duasını okuduk, toprağa verdik maalesef emekli öldü. Bunun için bizler de lokma dağıttık. Milletimize sabırlar diliyorum. Hükümetin de gözü a ydın. Halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Bizim herhangi bir siyasi ideolojimiz yok. Bizim tek bir maksadımız var; emekli, vermiş olduğu vergilerin hakkını alsın. Devlet tarafından kesilen vergiler zamanında kesilen vergiler şu anda ödenmiş olsaydı emekli şu anki aldığı paranın iki katını alacaktı. Sağa sola çarçur ettiler, birileri yedi o paraları. Emekli mağdur, emekli dışarı çıkamıyor, emekli çay içemiyor, emekli cenazeye gidemiyor, emekli namaz kılmaya gelemiyor; çünkü dolmuş parasını bile düşünüyor. Bu anlamda gerçekten bizler Birleşik Emekliler Sendikası olarak bir direniş çadırı oluşturduk. Meydanlar meclisimizdir dedik. Emekli maaşları yerini buluncaya kadar bizler boykotumuzu, eylemimizi devam ettireceğiz. Soğuk da olsa bir yerde bu milletin sesi olmaya devam edeceğiz."

