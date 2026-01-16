Emeklilerden 'lokmalı' maaş protestosu: Yapılmayan zamlarla vefat ettik

Giresun şehir merkezinde bulunan Hacı Miktat Camisi önünde emekliler lokma dağıttı. Hükümetin emeklilere verdiği zamları protesto eden Birleşik Emekliler Sendikası'nın eyleminde Cuma namazından çıkan emeklilere ve yurttaşlara lokma ikram edildi. Eylemde, emekli aylıklarının yetersizliğine ve geçim koşullarının her geçen gün ağırlaşmasına dikkat çekildi.

Bir emekli yurttaş tepkisini "Yöneticilerimizin gözü aydın. Çünkü emeklilerin çok yaşadığını, ölmediğini ima ediyorlardı. Hükümetimizin ve küçük ortağının sayesinde emeklilerimiz can vermiş sayılırlar. Hayatta kalabilecek olanlar ne ala, kalabildikleri kadar kalacaklar ama gerisi için maalesef az önce lokma dağıtıldı, ben de aldım, ben de emekliyim. Ne diyelim? Vatandaşımızın, emeklilerimizin başı sağ olsun; hükümetimizin gözü aydın." ifadeleriyle dile getirdi.

"MAAŞLARA YAPILMAYAN ZAMLARLA BERABER EMEKLİ VEFAT ETMİŞTİR"

Birleşik Emekliler Sendikası temcilcisi Birol Bayraktar da yaptığı açıklamada şöyle konuştu: