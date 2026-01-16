İmamoğlu'ndan emeklilere 5 vaat

En düşük emekli aylıklarının AKP ve MHP tarafından yapılan bin liralık zam ile 20 bin lira olmasına yurt genelinde hem milyonlarca emekliden hem de muhalefetten tepki yağıyor. Komisyonda yapılan oylamadan geçerek resmileşen bu aylıkların yükselmesi gerektiği hem emeklilerin hem de muhalefet partilerinin ortak talebi.

CHP EMEKLİLER İÇİN HAFTAYA TEKLİF SUNACAK

En düşük emekli aylıklarının yükselmesi için haftaya Meclis'e bir önerge vereceklerini ifade eden CHP Lideri Özel, "Gelecek hafta o oylamayı hep birlikte izleyelim. Kim emeklinin yanında, kim değil. Kim sefalet maaşına hayır deyip, hiç olmazsa bir telafii zammına evet oyu kullanacak? Onu görelim. Benim sizden tek bir isteğim olur. Sizin için oy vermeyene değil sandıkta oy, sokakta selam vermeyin bundan sonra." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den vekillere emekli çağrısı: Herkes sözünü tutarsa hafta bir şey olacak

İMAMOĞLU'NDAN EMEKLİLERE 5 VAAT

Konu hakkında bir açıklama da tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından iktidar olmaları halinde emeklilere yapacaklarını aktaran İmamoğlu, aylıkların yükseltileceğini söyledi. Emeklilerin kendi iktidarları döneminde huzur içerisinde yaşayacaklarını vaat eden İmamoğlu, ülke büyümesinden emeklilerin hakları olanları alacaklarını ve yurt genelindeki ücretsiz hizmetler ile sosyal hayata katılacaklarını belirtti.

İmamoğlu'nun emeklilere vaadi şu şekilde oldu:

"İktidarımızda emekliliğinizi huzur içinde yaşayacaksınız.

Emeklilik sisteminde yapacağımız reformla zamanında ödediğiniz sosyal güvenlik primlerinin karşılığını alacaksınız.

Aylık bağlama oranları yükselecek, ülkenin büyümesinden hakkınız olan payı alacaksınız.

Ülke çapında sağlanacak ücretsiz hizmetler sayesinde sosyal hayata katılabileceksiniz.

Emeklinin geçim derdini bitireceğiz"