Son günlerde Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, baraj doluluk oranlarının artmasında önemli rol oynadı. Kış mevsiminin getirdiği yoğun yağışlar, barajlara kademeli su girişi sağlayarak doluluk oranlarının yükselmesine katkı sağladı. Uzmanlar, artışın olumlu olduğunu belirtirken, bazı küçük ve kritik havzalarda doluluk seviyelerinin hala düşük kaldığını vurguladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 5 Şubat 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA BARAJLARINDA HAFTALIK DALGALANMA

ASKİ verilerine göre Ankara barajlarının toplam doluluk oranı son günlerde nispeten durgun bir seyir izledi. Hafta başında, yani 2 Şubat Pazartesi günü doluluk oranı yüzde 14,36 olarak ölçüldü. 3 Şubat itibarıyla hafif bir düşüş yaşanarak yüzde 14,04 seviyesine gerileyen oran, 4 Şubat’ta yeniden yükselişe geçerek yüzde 14,87 oldu. Bugün, 5 Şubat itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde 15,25 seviyesine ulaşarak hafta başına göre belirgin bir artış kaydetti.

ANKARA BARAJLARINDA ÜÇ GÜNLÜK ARTIŞ: DOLULUK SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Ankara barajlarındaki aktif doluluk oranı son üç gün içinde istikrarlı bir yükseliş gösterdi. ASKİ verilerine göre, 3 Şubat’ta doluluk oranı yüzde 4,03 seviyesindeyken, 4 Şubat’ta yüzde 4,95’e ulaştı. Bugün, 5 Şubat itibarıyla barajların aktif doluluk oranı yüzde 5,39 seviyesine çıkarak umut verici bir artış kaydetti. Uzmanlar, bu yükselişte yağışların ve kar erimelerinin etkili olduğunu belirtti.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 5 ŞUBAT İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ verilerine göre, en yüksek doluluk yüzde 100 ile Kesikköprü Barajı’nda ölçülürken, en düşük doluluk yüzde 5,92 ile Türkeşrefli Barajı’nda kaydedildi. Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

• Akyar Barajı: %16.49

• Çubuk 2 Barajı: %10.03

• Kargalı Barajı: %15.87

• Kavşakkaya Barajı: %9.67

• Kurtboğazı Barajı: %11.79

• Çamlıdere Barajı: %15.19

• Eğrekkaya Barajı: %25.07

• Peçenek Barajı: %17.30

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

5 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

