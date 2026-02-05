İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranları son günlerde artış gösterdi. Özellikle son haftalarda etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin yükselmesine katkı sağladı. Bazı barajlar kritik seviyelerin üzerine çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki barajların 5 Şubat 2026 itibarıyla güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul’un baraj doluluk oranı, 4 Şubat’ta yüzde 33,27 iken, bugün yüzde 33,73’e yükseldi. Yağışların yanı sıra yüksek kesimlerdeki kar erimeleri de bu artışta etkili oldu.

İstanbul’un baraj doluluk oranı son üç gün içinde istikrarlı bir yükseliş gösterdi. 3 Şubat’ta yüzde 32,30 olan doluluk oranı, 4 Şubat’ta yüzde 33,27’ye, 5 Şubat itibarıyla ise yüzde 33,73’e yükseldi. Böylece barajlarda 3 günde toplam 1,43 puanlık artış kaydedilmiş oldu. Uzmanlar, bu yükselişte kent genelindeki yağışların ve yüksek kesimlerdeki kar erimelerinin etkili olduğunu belirtti. Yaşanan artış, İstanbul’un su rezervleri açısından umut verici bir tablo oluşturdu.

İstanbul’un baraj doluluk oranı, 22 Ocak’ta yüzde 25,07 seviyesindeyken, 4 Şubat Perşembe itibarıyla yüzde 33,27’ye yükseldi. Böylece 14 gün içinde barajlarda 8,2 puanlık kayda değer bir artış yaşandı. Uzmanlar, bu yükselişte özellikle kent genelindeki yoğun yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimelerinin etkili olduğunu belirtti. Barajlardaki artış, İstanbul’un su rezervleri açısından umut verici bir tablo oluşturuyor, ancak yağışların devamı su güvenliği için kritik önem taşıyor.

İstanbul’un barajlarında doluluk oranları, İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre değişkenlik gösterdi. En yüksek doluluk oranı yüzde 90,96 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük doluluk oranı yüzde 9,99 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi. Diğer barajlarda doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı: % 47,13

Darlık Barajı: %51,95

Elmalı Barajı: %90,96

Terkos Barajı: 21,34

Alibey Barajı: %29,45

Büyükçekmece Barajı: %23,92

Sazlıdere Barajı: %20,86

Istrancalar Barajı: %70,82

Kazandere Barajı: %10,05

Pabuçdere Barajı: %9,99

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

5 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

