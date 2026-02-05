İzmir’de son günlerde etkili olan yoğun sağanak yağışlar ve sele bağlı su taşkınları, barajlara önemli miktarda su girişi sağladı. 5 Şubat 2026 itibarıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kent genelindeki barajların güncel doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

TAHTALI BARAJI’NDA SEVİNDİRİCİ ARTIŞ: DOLULUK YÜZDE 10.00 OLDU

İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan ve İzmir’in içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranının bir gün içinde yüzde 9,61’den 10,00’a yükselmesi, özellikle kış aylarında beklenen yağışların baraja yansımaya başladığını gösterdi. Artış oranı sınırlı olsa da psikolojik eşik olan yüzde 10’un aşılması, İzmir’in içme suyu açısından umut verici ama hala kırılgan bir tabloya işaret etti.

Uzmanlar, mevcut doluluk seviyesinin barajın uzun vadeli su güvenliği açısından yeterli olmadığını belirterek, yağışların sürekliliğinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

İZMİR’İN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL VERİLERLE AÇIKLANDI.

Verilere göre en yüksek doluluk oranı Güzelhisar Barajı’nda yüzde 54,22 olarak ölçüldü. En düşük doluluk oranı ise Gördes Barajı’nda yüzde 4,95 seviyesinde kaydedildi.

Tahtalı Barajı: %10,00

Balçova Barajı: %37,96

Ürkmez Barajı: %28,95

Güzelhisar Barajı: %54,22

Gördes Barajı: %4,95

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %36,97

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU: TAHTALI BARAJI’NDA 3 GÜNLÜK YÜKSELİŞ

Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı, etkili olan yağış ve sağanakların ardından 3 Şubat’ta yüzde 8,94 iken 4 Şubat’ta yüzde 9,61’e, 5 Şubat itibarıyla ise yüzde 10,00’a yükselerek üç günde toplam 1,06 puanlık artış gösterdi.

BİR HAFTADA BÜYÜK ARTIŞ: TAHTALI BARAJI YAĞIŞLARLA NEFES ALDI

Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı, 29 Ocak Perşembe günü yüzde 2,93 seviyesindeyken, 5 Şubat Perşembe itibarıyla yüzde 10,00’a yükseldi.

Yaklaşık bir haftada kaydedilen bu artışta, kent genelinde etkili olan sağanak yağışlar belirleyici rol oynadı. Şiddetli yağışların ardından oluşan sel ve yüzey akışları, baraja ulaşan su miktarını artırdı. Öte yandan, yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından başlayan kar erimelerinin de doluluk oranındaki yükselişe katkı sağladığı belirtildi. Uzmanlar, yaşanan artışın olumlu olduğunu ancak su güvenliği açısından yağışların sürekliliğinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

KURUMA EŞİĞİNDEN DÖNDÜ: GÖRDES BARAJI YAĞIŞLARLA YÜZDE 5’E YAKLAŞTI

29 Ocak’ta doluluk oranı yüzde 0 seviyesine kadar gerileyerek tamamen kuruma noktasına gelen Gördes Barajı’nda, etkili olan sağanak yağışlar ve ardından oluşan seller doluluk oranını artırdı. 5 Şubat itibarıyla barajdaki su seviyesi yüzde 4,95 olarak ölçüldü. Yaşanan yükseliş umut verici olarak değerlendirilse de, mevcut seviye barajın uzun vadeli su ihtiyacını karşılamaktan uzak görünüyor.

SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 5 Şubat 2026 Perşembe günü bazı ilçelerde planlı bakım, onarım ve ana boru arızaları nedeniyle su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintilerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak sona ermesi bekleniyor.

Konak ilçesinde Alsancak, İsmet Kaptan ve Kültür mahallelerinde 08:50–09:50 saatleri arasında yaklaşık 1 saatlik kesinti olacak. Tire ilçesi Dağdere bölgesinde ise 04:02’den 05:02’ye kadar yaklaşık 16 saatlik su kesintisi planlandı. İZSU, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmalarını ve kesintilerden etkilenecek mahalleleri takip etmelerini istedi.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?