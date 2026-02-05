Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), bölgedeki barajların güncel doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, son günlerde etkili olan yağışlar ve kar erimelerinin su seviyelerindeki yükselişte belirleyici rol oynadığı vurgulanırken, kış aylarının genel olarak kurak geçmesi nedeniyle barajlardaki bu artışın bölgedeki su rezervleri açısından önemli bir rahatlama sağladığı ifade edildi.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

Bursa’daki barajların doluluk oranı, 4 Şubat yani dün yüzde 24,23 iken, bugün yüzde 25,74’e yükseldi; artışta son günlerde etkili olan yağışlar önemli rol oynadı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) yetkilileri, yükselen doluluk oranının bölgedeki su rezervleri açısından sevindirici olduğunu belirtti.

BURSA BARAJLARINDA DOLULUK SON 3 GÜNDE YÜZDE 18 ARTTI

Bursa’daki barajlarda doluluk oranı son üç günde hızlı bir artış gösterdi. 3 Şubat’ta yüzde 21,79 olan doluluk, 4 Şubat’ta yüzde 24,23’e yükseldi, 5 Şubat Perşembe itibarıyla ise yüzde 25,74’e ulaştı. Böylece üç gün içinde doluluk oranı yaklaşık yüzde 18 artış gösterdi. Uzmanlar, bu hızlı yükselişte son günlerde etkili olan yağışların ve kar erimelerinin önemli rol oynadığını belirtti.

BURSA BARAJLARINDA 15 GÜNLÜK ARTIŞ

Bursa’daki barajların doluluk oranı son 15 günde ciddi bir artış gösterdi. 21 Ocak’ta yüzde 6,43 olarak ölçülen doluluk, 5 Şubat itibarıyla yüzde 25,74’e ulaştı. Uzmanlar, bu hızlı yükselişte bölgedeki düzenli yağışların yanı sıra eriyen kar sularının da etkili olduğunu belirtti. Bu durum, kış aylarının kurak geçmesiyle endişe yaratan su seviyelerinin kısa sürede toparlanmaya başladığını gösterdi. Ayrıca yetkililer, artan doluluk oranının içme suyu temini ve tarımsal sulama açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

5 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

