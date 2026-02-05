Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile

Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Yayınlanma:
Milli voleybolcu Zehra Güneş, sürpriz bir kararla şimdiden yeni sözleşme imzaladı. Zehra, VakıfBank'la sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından Zehra Güneş'in adı uzun süredir başta İtalyan kulüpleri olmak üzere çeşitli transfer iddialarında geçiyordu.
26 yaşındaki ve 1.98 boyundaki Zehra'ya yurt içinden de cazip teklifler yapıldığı ileri sürülüyordu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncunun ayrılabileceği iddia ediliyordu.
Ancak Voıleybolun Sesi'ndeki habere göre VakıfBank kaptanını bırakmadı.

Voleybola VakıfBank'ta başlayan Zehra, yine VakıfBank'tan kopamadı ve sürpriz bir kararla sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini şimdiden bir yıl daha uzattı.

KUPA CANAVARI

Zehra Güneş, Türk voleybolunda en başarıların hep içinde oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi derecelerinde de hep Zehra vardı.
Yıldız oyuncu kariyerinde tam bir kupa canavarı.
3 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası kazandı.
A Milli Takım formasıyla da Milletler Ligi, Avrupa Şamphiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
Türk voleybolunun yaşayan efsanelerinden olan Zehra Güneş, şimdiden adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

