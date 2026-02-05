Harikasınız kızlar: Avrupa'yı salladık tarihi bir daha yazdık

Avrupa'da Türk gecesi yaşandı dün gece. Türkiye'nin gururu kadın voleybolcularımız adeta destan yazdı. 5 takımımız Avrupa kupalarında kritik maçlara çıktı, 5'te 5 yaparak tarihi bir gece yaşattı. Takımlarımız birbirinden güçlü takımları dize getirmeyi başardı.

VAKIFBANK 0-2'DEN DÖNDÜ İTALYANLAR ŞOK OLDU

VakıfBank, 2026 CEV Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da İtalya'nın güçlü takımı Savino Del Bene Scandicci ile karşılaştı.

Temsilcimiz ilk 2 seti kılpayı 24-26 ve 23-25 kaybetti.

Ancak kaptan Zehra Güneş ve arkadaşları 3. sette 25-20'yle muhteşem bir dönüş yaptı. Nefes kesen 4. seti 28-26 kazandı. 15-12'lik karar setiyle de 3-2'lik galibiyete uzandı.

Takımımız, 2026 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı.

FENERBAHÇE EZDİ GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Polonya'nın Budowlani Lodz takımıydı.

Kaptan Eda Erdem önderliğinde maça müthiş başlayan ekibimiz ilk sette rakibini 25-8'le adeta ezip de geçti. Sonraki setleri 25-17 ve 26-24 önde tamamladı, maçı da 3-0 kazandı.

B Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan ekibimiz çeyrek finale adını yazdırdı.

İTALYA'DAN ECZACIBAŞI GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımızdan Eczacıbaşı Dynavit, voleybolda güçlü olan İtalya'nın güçlü takımı Numia Vero Volley takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç büyük çekişme içinde geçti.

Setlerde önce 1-0, sonra 2-1 öne geçen İtalyanlar, kazanacaklarını sandıklarında, temsilcimizde Ebrar Karakurt ve arkadaşları sahneye çıktı. 20-25, 25-18, 25-16, 21-25 ve 15-13'lük setlerle takımımız kazanırken, çeyrek finale adını yazdırdı.

ZEREN SPOR ALMANYA'DA YIKTI

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun flaş takımı Zeren Spor, Avrupa'da da gücünü gösterdi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Almanya'da karşılaştığı Dresdener'a set bile vermedi. Adeta bir fırtına gibi eserek 25-17, 25-22 ve 25-16'lık setlerle galip geldi. Bu sonuç temsilcimize play off oynamaya hak kazandırdı.

GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANDI

Deplasmanda kazanan diğer takımımız Galatasaray Daikin oldu. Temsilcimiz, Kadınlar CEV Kupası play off turu rövanş maçında Almanya'nın Allianz MTV ekibini 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takım, Stuttgart kentindeki SCHARRena'daki karşılaşmada 23-25, 23-25, 25-21, 25-23 ve 15-11'lik setlerle zafere uzandı. İlk maçı da 3-1 kazanan ekibimiz, çeyrek finale çıktı.

HARİKASINIZ KIZLAR

Harika kızlarımız harika bir gece yaşattı Türkiye'ye... Helal olsun hepsine; gururumuzsunuz.