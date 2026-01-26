Galatasaray'dan VakıfBank'a gidecek oyuncuyu açıkladı: Büyük bomba

Eski milli voleybolcu Esra Gümüş, Sultanlar Ligi takımlarının transfer haberlerini tek tek anlattı. Gümüş, Galatasaray'dan VakıfBank'a gidecek oyuncuyu da açıkladı.

Eski milli voleybolcu Esra Gümüş, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki transfer gelişmelerini değerlendirirken, iddiaları tek tek sıraladı.
Esra Gümüş, Spor Sergi kanalında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Aleksandra Uzelac - Zeren Spor Kulübü
"Aleksandra Uzelac'ın performansı son 2 senedir çok yükselişte. Eczacıbaşı'na gidişi iyi bir transfer olur. Eczacıbaşı'nın Boden'dan çok performans alabildiğini söyleyemeyiz.

Sonuçta Antropova'yı da transfer ettiler, Ebrar'ın kalacağını biliyoruz. O yüzden çok artı bir transfer olacak. Servis karşılamada Simge'nin performansı çok önemli. Uzelac'a biraz yardım lazım.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ

Tuğba Şenoğlu İvegin'in Fenerbahçe'ye gidişi söz konusu olabilir.

Aynı zamanda VakıfBank'tan Fenerbahçe'ye Berka Buse Özden'in gideceği konuşuluyor. Bütün orta oyuncu transferleri Fenerbahçe'de. Bunlar şu an duyum, kesinleşen bir durum yok.

"DERYA BEŞİKTAŞ'A İYİ GELİR"

Derya Cebecioğlu'nun performansı yüksek olursa THY'de forma giyeceğini düşünüyorum.

DERYA İÇİN BEŞİKTAŞ VE THY İDDİASI

THY ona iyi gelebilir, orada sorumluluk alır. Derya Beşiktaş'a giderse ne olur? Çok iyi katkı verir. Derya'nın Beşiktaş'a iyi geleceği aşikar.

"EYLÜL GUIDETTI İLE ÇALIŞACAK"

Her takım seneye elini daha çok kuvvetlendirmek için uğraşıyor. Bu sezon kasım ayında transfer hareketliliği başladı.

Galatasaray'da Eylül Yatgın'ın VakıfBank'a gidişini bekliyordum. VakıfBank'ı tercih etti, çok normal. Sonuçta herkes kendi performansını bir tık yukarıya almak ister. Eylül Şampiyonlar Ligi oynayıp, Guidetti ile çalışacak."

